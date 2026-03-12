7 alimentos recomendados por expertos para dormir mejor y combatir el insomnio

Conoce qué comer antes de acostarte para mejorar la calidad de tu descanso desde hoy mismo

Dormir bien es el primer paso para una vida saludable. Si el insomnio es tu enemigo, estos 7 alimentos recomendados por expertos serán tus mejores aliados. Conoce qué comer antes de acostarte para mejorar la calidad de tu descanso desde hoy mismo.

Para mejorar la calidad de tu descanso, diversos especialistas coinciden en que ciertos alimentos facilitan la producción de melatonina (la hormona del sueño) y la relajación muscular.

Aquí tienes los 7 alimentos más recomendados para incluir en tu cena:

Cerezas ácidas (Tart Cherries): Son una de las fuentes naturales más ricas en melatonina. Estudios sugieren que tanto la fruta como su jugo sin azúcar pueden aumentar la duración y calidad del sueño. Kiwi: Consumir dos kiwis antes de acostarse se ha asociado con una mayor facilidad para conciliar el sueño y menos despertares nocturnos, gracias a su alto contenido de serotonina y antioxidantes. Almendras y Pistachos: Estos frutos secos aportan melatonina y magnesio. El magnesio ayuda a calmar el sistema nervioso y relajar los músculos, facilitando un sueño más profundo. Plátanos: Contienen triptófano, magnesio y potasio. Esta combinación no solo ayuda a la producción de melatonina, sino que actúa como un relajante muscular natural. Pescados grasos (Salmón, Atún): Son ricos en ácidos grasos omega-3 y vitamina D, nutrientes que regulan la serotonina y mejoran la eficiencia del sueño según investigaciones de la Universidad de Michigan. Avena: Al ser un carbohidrato complejo, ayuda a que el triptófano llegue más fácilmente al cerebro. Además, es una fuente natural de melatonina y fibra, lo que evita picos de glucosa que puedan despertarte. Yogur natural: Aporta calcio y triptófano. El calcio es fundamental para que el cerebro procese el triptófano y lo convierta en melatonina, facilitando el inicio del descanso.

Recomendaciones adicionales de expertos:

Evita el exceso de sal y grasas: Las comidas pesadas o muy saladas pueden provocar pesadez o la necesidad de levantarse a beber agua u orinar durante la noche.

Cena temprano: Lo ideal es cenar al menos 3 horas antes de ir a dormir para que la digestión no interfiera con el descanso.