29 días después: Rescatan con vida a 2 jóvenes en La Guaira

29 días después del gran terremoto en Venezuela, 2 adolescentes que resistieron en la antigua bodega de una Torre, fueron rescatados.

Tras 29 días después del gran terremoto en Venezuela, todavía se mantiene viva la esperanza.

Hallan con vida a dos Jóvenes en La Guaira este 23 de julio en la madrugada.

​A través de una intensa madrugada de labor heróica, voluntarios y rescatistas lograron ubicar y extraer con vida a dos adolescentes que resistieron en una antigua bodega de la Torre G del edificio OPP26. Hoy, mientras luchan por su recuperación bajo un pronóstico delicado pero estables, su historia se convierte en un símbolo mundial de valentía y tenacidad.

El periodista Seir Contreras informó que, dos personas con vida (de un grupo familiar de 5), estaban siendo rescatadas a 1:20 am, aproximadamente de este jueves, 23 de julio de 2026, de la OPP 26, Caraballeda, estado Vargas. Se trata de una mujer de unos 25 años y una adolescente de entre 14 y 16 años, esta última en situación de salud más crítica.