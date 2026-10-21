¿128 GB o 256 GB? ¿Cómo elegir el almacenamiento?

Conocer qué archivos consumen más espacio ayuda a elegir la capacidad adecuada y evitar que el almacenamiento disponible se agote.

Guardar fotografías, grabar videos, descargar o utilizar aplicaciones y recibir archivos por mensajería son actividades cotidianas que ocupan espacio en el celular. A medida que el contenido se acumula, la memoria disponible disminuye y surge una pregunta al elegir un dispositivo: ¿cuánto almacenamiento necesita realmente cada usuario?

La respuesta depende de los hábitos digitales. Quienes utilizan el celular principalmente para comunicarse y consultar redes sociales tienen necesidades diferentes a las de quienes graban videos con frecuencia, descargan contenido para verlo sin conexión o prefieren conservar sus archivos directamente en el dispositivo.

Fotos, videos y aplicaciones: ¿qué ocupa espacio en el celular?

El almacenamiento no se destina únicamente a las fotografías. Hay varios elementos que conviene tener en cuenta al calcular la capacidad necesaria:

Fotografías y videos: el espacio que ocupan depende del formato, la calidad y la duración de las grabaciones. Los archivos de mayor calidad suelen requerir más almacenamiento.

el espacio que ocupan depende del formato, la calidad y la duración de las grabaciones. Los archivos de mayor calidad suelen requerir más almacenamiento. Aplicaciones y sus datos: además del espacio que necesita cada aplicación instalada, también se guardan datos asociados a su funcionamiento y uso, aplicaciones de música suelen dejar caché descargado al usarla, esto conlleva a que la app tenga más peso de lo habitual.

además del espacio que necesita cada aplicación instalada, también se guardan datos asociados a su funcionamiento y uso, aplicaciones de música suelen dejar caché descargado al usarla, esto conlleva a que la app tenga más peso de lo habitual. Archivos recibidos y descargas: documentos, imágenes, videos y contenido guardado para consultar sin conexión pueden acumularse con el tiempo.

documentos, imágenes, videos y contenido guardado para consultar sin conexión pueden acumularse con el tiempo. Sistema operativo y software preinstalado: una parte de la capacidad total se utiliza para el funcionamiento del dispositivo, por lo que el espacio disponible para guardar archivos personales es menor que el anunciado.

Para administrar mejor la memoria, es recomendable revisar periódicamente los archivos descargados, eliminar fotografías duplicadas y comprobar qué aplicaciones ocupan más espacio. Antes de borrar contenido importante, conviene verificar que exista una copia de seguridad cuando sea necesaria.

Una mujer sonríe encantada mientras revisa su teléfono móvil en un entorno exterior, disfrutando de un momento de conexión.

¿128 GB o 256 GB? opciones para diferentes hábitos

La elección de la capacidad depende de la cantidad de contenido que cada persona genera y conserva. Hay teléfonos que ofrecen configuraciones de almacenamiento interno de 128 GB y 256 GB, además de admitir tarjetas de memoria de hasta 2 TB. Estas opciones permiten considerar diferentes necesidades:

128 GB: pueden ser una alternativa para quienes administran sus descargas, revisan periódicamente sus archivos y no suelen conservar grandes cantidades de contenido en el dispositivo. Es importante tener presente que parte de la capacidad está ocupada por el sistema operativo y el software preinstalado.

pueden ser una alternativa para quienes administran sus descargas, revisan periódicamente sus archivos y no suelen conservar grandes cantidades de contenido en el dispositivo. Es importante tener presente que parte de la capacidad está ocupada por el sistema operativo y el software preinstalado. 256 GB: ofrecen el doble de almacenamiento nominal que los 128 GB y pueden resultar convenientes para quienes guardan más fotografías, videos, aplicaciones y documentos en el celular o trabajan con él.

ofrecen el doble de almacenamiento nominal que los 128 GB y pueden resultar convenientes para quienes guardan más fotografías, videos, aplicaciones y documentos en el celular o trabajan con él. Ampliación mediante microSD: admite almacenamiento expandible de hasta 2 TB. Esta alternativa permite ampliar la capacidad para archivos compatibles, teniendo en cuenta las condiciones de compatibilidad de la tarjeta y la configuración de la ranura del dispositivo.

La capacidad más conveniente no depende exclusivamente de cuántas fotografías toma una persona, sino también de cuánto tiempo conserva sus archivos, qué aplicaciones utiliza y si prefiere mantener el contenido en el celular o respaldarlo en otros medios.

En definitiva, conocer los hábitos digitales y revisar periódicamente el contenido almacenado permite aprovechar mejor la memoria del celular y elegir una capacidad acorde con las necesidades de cada usuario.