La policía de Pakistán liberó a Sylvie Yasmina y sus cinco hijos, quienes vivieron 12 años en cautiverio bajo el cruel control de su propio esposo.

12 años de secuestro transformaron a la francesa rescatada en Pakistán

Una pesadilla de más de una década finalmente ha llegado a su fin. La policía paquistaní logró liberar a Sylvie Yasmina, una ciudadana de nacionalidad francesa, y a sus cinco hijos, quienes permanecieron durante 12 largos años en un cruel cautiverio bajo el control absoluto de su propio esposo.

El caso ha conmocionado a la comunidad internacional no solo por las condiciones inhumanas a las que fue sometida la familia, sino por la valiente hazaña que condujo a su milagrosa liberación.

Los detalles del horror y el rescate

El dramático giro en la vida de Yasmina comenzó cuando su esposo, Ahmad Khan, trasladó a la familia desde Australia hacia Pakistán en el año 2014. Lejos de buscar un nuevo hogar o una vida mejor, el objetivo de Khan era aislarlos por completo del mundo.

Condiciones infrahumanas: Durante 12 años, la madre y sus cinco hijos vivieron retenidos en una sola habitación en ruinas, ubicada en la remota zona fronteriza de Bara. Este prolongado y precario encierro dejó a Yasmina con un severo deterioro físico, mientras que a los niños se les negó el derecho fundamental a la educación, creciendo sin haber asistido nunca a una escuela.

Durante 12 años, la madre y sus cinco hijos vivieron retenidos en una sola habitación en ruinas, ubicada en la remota zona fronteriza de Bara. Este prolongado y precario encierro dejó a Yasmina con un severo deterioro físico, mientras que a los niños se les negó el derecho fundamental a la educación, creciendo sin haber asistido nunca a una escuela. La valiente fuga: El calvario familiar llegó a su fin gracias al hijo mayor, de 18 años de edad. En un acto de desesperación, el joven logró burlar las medidas de seguridad impuestas por su padre, escapó del recinto a pie y logró llegar a un puesto policial cercano para dar la voz de alarma.

El calvario familiar llegó a su fin gracias al hijo mayor, de 18 años de edad. En un acto de desesperación, el joven logró burlar las medidas de seguridad impuestas por su padre, escapó del recinto a pie y logró llegar a un puesto policial cercano para dar la voz de alarma. El allanamiento: Tras escuchar el crudo relato del joven, las autoridades paquistaníes actuaron de inmediato. Desplegaron un operativo, allanaron la precaria vivienda, lograron liberar a Yasmina y al resto de los niños, y procedieron con la captura y detención de Ahmad Khan.

¿Qué pasará ahora con la familia?

Tras el exitoso rescate, la seguridad física y emocional de las víctimas es la máxima prioridad. Actualmente, Sylvie Yasmina y sus cinco hijos han sido trasladados y se encuentran refugiados en un centro de crisis para mujeres, donde permanecen bajo estricta protección de la policía local.

Por su parte, la embajada de Francia ya ha tomado el control diplomático de la situación y se encuentra coordinando intensamente los trámites necesarios para lograr la pronta repatriación de la familia, buscando devolverles la libertad que les fue robada durante más de una década.