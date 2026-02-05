Zeny Leyva: “Seguir a Dios, al final es un estilo de vida”

Ella enfatiza que seguir a Dios es un estilo de vida individual, no una lista de tareas

Zeny Leyva, comparte su perspectiva sobre cómo vivir la fe católica en el mundo moderno. Ella enfatiza que seguir a Dios es un estilo de vida individual, no una lista de tareas.

Zeny explica que la salvación es por gracia y la relación con Dios es muy personal, aunque la comunidad es importante. Subraya la necesidad de discernimiento espiritual a través de la oración para evitar dejarse llevar por opiniones humanas.

Se aborda la discusión sobre el papel de la Virgen María. Zeny la ve como una figura importante que ayuda a los creyentes a identificarse con Jesús, aunque reconoce que no se habla tanto de ella en la Biblia. Ella no cree que María tuvo más hijos, aunque respeta otras interpretaciones.

Zeny critica el fanatismo en cualquier ámbito, incluida la religión, abogando por el balance y la apertura mental. Resalta la importancia de no juzgar y escuchar otras perspectivas.