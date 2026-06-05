En el programa Es Temprano Todavía, Jochy Santos, reciben a Yokasta Díaz y esta no se escapó de las preguntas indiscretas
En una entrevista entretenida en el programa Es Temprano Todavía, conducido por Jochy Santos, reciben a la invitada Yokasta Díaz para realizarle una serie de preguntas rápidas e indiscretas.
Jochy comienza comentando los buenos reportes y el cariño que el público ha mostrado hacia la participación de Yokasta en el espacio.
A partir del minuto, el conductor somete a Yokasta a un cuestionario rápido donde ella responde sobre diversos temas personales:
- Hábitos financieros: Califica su capacidad de manejo financiero con un 9 y menciona que a veces divide las cuentas.
- Personalidad: Confiesa que no es rencorosa y revela cuál es su «mala palabra» favorita cuando está incómoda.
- Vida privada: Responde preguntas sobre si revisa el celular de su pareja (dice que nunca), sus preferencias románticas y su opinión sobre tener «amiguis» en el medio artístico.
- El momento de tensión: La entrevista alcanza un punto de alta tensión y suspenso cuando Jochy le pregunta por su «posición favorita», lo que genera risas y bromas en el set