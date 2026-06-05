En el programa Es Temprano Todavía, Jochy Santos, reciben a Yokasta Díaz y esta no se escapó de las preguntas indiscretas

En una entrevista entretenida en el programa Es Temprano Todavía, conducido por Jochy Santos, reciben a la invitada Yokasta Díaz para realizarle una serie de preguntas rápidas e indiscretas.

Jochy comienza comentando los buenos reportes y el cariño que el público ha mostrado hacia la participación de Yokasta en el espacio.

A partir del minuto, el conductor somete a Yokasta a un cuestionario rápido donde ella responde sobre diversos temas personales: