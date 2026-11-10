Wilson Gómez «denunciarán uso indebido de símbolos patrios»

Instituto Duartiano advierte que denunciará ante el Ministerio Público el uso indebido de los símbolos patrios a partir de enero

El presidente del Instituto Duartiano, doctor Wilson Gómez Ramírez, advirtió que a partir del próximo mes de enero la entidad procederá a someter formalmente ante el Ministerio Público a las instituciones públicas y privadas que incurran en el uso incorrecto de los símbolos patrios, en estricto cumplimiento de la Ley 210-19.

Durante una reciente entrevista, Gómez Ramírez subrayó que el respeto a la enseña tricolor, el escudo y el himno nacional constituye un deber cívico ineludible para preservar la identidad dominicana y honrar el legado de los padres de la patria, enfatizando que el cumplimiento de esta normativa «no es una chercha».

Deficiencias en instituciones públicas El titular del organismo patriótico señaló que persisten irregularidades notables en diversas dependencias estatales y monumentos históricos. Entre las entidades observadas mencionó el Ministerio de Defensa —específicamente en el Altar de la Patria—, el Panteón Nacional y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Principales irregularidades y normativas recordadas El Instituto Duartiano detalló los puntos críticos que deben ser corregidos de inmediato para evitar acciones legales:

Diseño del Escudo Nacional: El error más frecuente radica en la orientación de la cinta inferior (que lleva el lema República Dominicana), cuyos extremos deben apuntar hacia arriba y no hacia abajo.

El error más frecuente radica en la orientación de la cinta inferior (que lleva el lema República Dominicana), cuyos extremos deben apuntar hacia arriba y no hacia abajo. Protocolo de la Bandera: Se prohíbe utilizar la bandera nacional como un simple adorno sobre escritorios o mesas; esta debe permanecer desplegada en un lugar prominente o izada en su asta bajo el protocolo correspondiente.

Se prohíbe utilizar la bandera nacional como un simple adorno sobre escritorios o mesas; esta debe permanecer desplegada en un lugar prominente o izada en su asta bajo el protocolo correspondiente. Difusión del Himno Nacional: Se recordó a los medios de comunicación su obligación legal de transmitir las notas del Himno Nacional al mediodía durante las fechas patrias.

Con esta medida, el Instituto Duartiano busca erradicar la deformación de los emblemas nacionales y garantizar la aplicación efectiva de las sanciones previstas en la legislación vigente.