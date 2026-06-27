Venezuela entra en su cuarto día de emergencia tras los devastadores terremotos del pasado miércoles

El balance oficial se mantiene por ahora en 920 fallecidos y 3.360 heridos, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas

La respuesta internacional sigue creciendo. Equipos especializados de 17 países participan o han comprometido apoyo para las operaciones, entre ellos Estados Unidos, España, Colombia, Chile, México, República Dominicana y El Salvador. En las próximas horas también se espera la incorporación de nuevas brigadas procedentes de Alemania e Italia.

Las autoridades mantienen militarizado el estado La Guaira y restringieron el acceso de civiles para facilitar el trabajo de los rescatistas. Aun así, numerosos voluntarios continúan colaborando en la atención de los afectados.

Por su parte, Estados Unidos reiteró su respaldo a Venezuela y confirmó que seguirá enviando equipos de búsqueda y rescate, personal especializado y ayuda humanitaria para reforzar la respuesta ante esta tragedia.

Seguimos atentos a cualquier actualización sobre esta emergencia.