Vaguada y frente frío afectan a RD

La incidencia de un frente frío y una vaguada en la República Dominicana, lo que ha provocado un ambiente sumamente agradable, especialmente en las mañanas.

Se espera que las temperaturas se mantengan agradables durante las próximas 48 horas.

Varias provincias estaban en alerta verde debido a la vaguada, lo que contribuye a las bajas temperaturas.

En algunas localidades, como Constanza y Valle Nuevo, la temperatura ha bajado a 2°C.

Se menciona la posibilidad de que el frente frío venga acompañado de lluvia, lo que se denomina «ciclón bomba». Este frío proviene del Ártico, Canadá y Estados Unidos.