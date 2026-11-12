Chubascos matutinos en el litoral caribeño darán paso a aguaceros, tormentas y ráfagas esta tarde y noche por una vaguada. Se prevé descenso nocturno térmico

Para este jueves 12 de noviembre de 2026, el panorama meteorológico en la República Dominicana estará marcado por el regreso de la inestabilidad atmosférica, impulsada por el arrastre de humedad del viento del sureste y la incidencia de una vaguada.

Evolución de las lluvias para hoy

Las imágenes de radar meteorológico muestran actividad lluviosa desde la madrugada, la cual evolucionará en dos fases a lo largo del día:

Primeras horas de la mañana: Continuarán los chubascos dispersos y tronadas aisladas observados desde la madrugada sobre localidades de la costa caribeña, incidiendo principalmente en: Pedernales y Barahona Azua, Peravia y San Cristóbal El Gran Santo Domingo y zonas aledañas

Continuarán los observados desde la madrugada sobre localidades de la costa caribeña, incidiendo principalmente en: Tarde y noche: La actividad de lluvias aumentará ligeramente con la ocurrencia de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Estas precipitaciones afectarán sectores del suroeste, sureste, nordeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Temperaturas y salud preventiva

Durante el día, las temperaturas se sentirán ligeramente calurosas debido a la incidencia del viento cálido y húmedo del sureste, registrando valores máximos entre 31 °C y 33 °C y mínimos entre 23 °C y 25 °C. No obstante, hacia las horas de la noche se prevé un descenso gradual de las temperaturas, el cual será más notable en las zonas montañosas.

Recomendaciones de salud preventiva: Ingiera suficiente agua para mantener una hidratación adecuada.

Vista ropa ligera, holgada y de colores claros.

Permanezca en lugares frescos y bien ventilados.

Evite la exposición directa al sol sin protección entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para la capital y los municipios de la provincia Santo Domingo, la actividad lluviosa se concentrará principalmente en el inicio de la jornada: