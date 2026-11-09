Tras una mañana con nubes dispersas, la vaguada generará aguaceros y ráfagas esta tarde en el Cibao, el sur y el este. Persiste el calor vespertino
Para hoy, las condiciones meteorológicas sobre la República Dominicana estarán determinadas por la incidencia de una vaguada, la cual provocará un incremento significativo de la nubosidad y las precipitaciones durante la segunda mitad de la jornada.
Evolución de las lluvias para hoy
El comportamiento del tiempo presentará dos fases diferenciadas a lo largo del día:
- Amanecer y horas matutinas: Al amanecer se observan algunos chubascos en sectores próximos a las costas Atlántica y Caribeña, mientras que durante el resto de la mañana predominarán nubes dispersas y baja actividad lluviosa.
- Tarde y primeras horas de la noche: La incidencia de la vaguada favorecerá incrementos nubosos acompañados de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Esta actividad lluviosa incidirá principalmente sobre las siguientes provincias y localidades cercanas:
- Cibao y Norte: Santiago Rodríguez, Santiago, Monseñor Nouel y La Vega.
- Suroeste y Frontera: Independencia, Elías Piña y San Juan.
- Este y Sureste: Monte Plata y Hato Mayor.
Temperaturas y salud preventiva
Aunque las temperaturas máximas comienzan a mostrar una disminución gradual —registrando valores máximos entre 31 °C y 33 °C y mínimos entre 23 °C y 25 °C—, la sensación térmica continuará algo elevada durante las horas de la tarde.
Recomendaciones de salud preventiva:
- Ingiera suficiente agua a lo largo del día para mantener una hidratación adecuada.
- Vista ropa ligera, holgada y de colores claros.
- Permanezca en lugares frescos y bien ventilados.
- Evite la exposición directa al sol sin protección entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.
El tiempo en el Gran Santo Domingo
Para la capital y los municipios de la provincia Santo Domingo, se anticipa una mañana mayormente despejada con posibilidad de lluvias pasajeras en la tarde:
- Distrito Nacional: Nubes dispersas durante la mañana; en la tarde, posibles incrementos nubosos con chubascos pasajeros.
- Santo Domingo Norte: Nubes aisladas en la mañana, pasando a posibles incrementos nubosos con chubascos locales en la tarde.
- Santo Domingo Oeste: Escasas nubes durante la mañana, con posibles aumentos nubosos y chubascos pasajeros en horas vespertinas.
- Santo Domingo Este: Nubes aisladas en la mañana; durante la tarde, posibles incrementos nubosos acompañados de chubascos dispersos.