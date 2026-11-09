Tras una mañana con nubes dispersas, la vaguada generará aguaceros y ráfagas esta tarde en el Cibao, el sur y el este. Persiste el calor vespertino

Para hoy, las condiciones meteorológicas sobre la República Dominicana estarán determinadas por la incidencia de una vaguada, la cual provocará un incremento significativo de la nubosidad y las precipitaciones durante la segunda mitad de la jornada.

Evolución de las lluvias para hoy

El comportamiento del tiempo presentará dos fases diferenciadas a lo largo del día:

Amanecer y horas matutinas: Al amanecer se observan algunos chubascos en sectores próximos a las costas Atlántica y Caribeña, mientras que durante el resto de la mañana predominarán nubes dispersas y baja actividad lluviosa.

Al amanecer se observan algunos chubascos en sectores próximos a las costas Atlántica y Caribeña, mientras que durante el resto de la mañana predominarán nubes dispersas y baja actividad lluviosa. Tarde y primeras horas de la noche: La incidencia de la vaguada favorecerá incrementos nubosos acompañados de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Esta actividad lluviosa incidirá principalmente sobre las siguientes provincias y localidades cercanas:

Cibao y Norte: Santiago Rodríguez, Santiago, Monseñor Nouel y La Vega.

Santiago Rodríguez, Santiago, Monseñor Nouel y La Vega. Suroeste y Frontera: Independencia, Elías Piña y San Juan.

Independencia, Elías Piña y San Juan. Este y Sureste: Monte Plata y Hato Mayor.

Temperaturas y salud preventiva

Aunque las temperaturas máximas comienzan a mostrar una disminución gradual —registrando valores máximos entre 31 °C y 33 °C y mínimos entre 23 °C y 25 °C—, la sensación térmica continuará algo elevada durante las horas de la tarde.

Recomendaciones de salud preventiva: Ingiera suficiente agua a lo largo del día para mantener una hidratación adecuada.

Vista ropa ligera, holgada y de colores claros.

Permanezca en lugares frescos y bien ventilados.

Evite la exposición directa al sol sin protección entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para la capital y los municipios de la provincia Santo Domingo, se anticipa una mañana mayormente despejada con posibilidad de lluvias pasajeras en la tarde: