13 Provincias bajo alerta y aviso meteorológico

Fuente oficial INDOMET

En el Día Internacional de la Mujer, desde INDOMET extendemos nuestras felicitaciones a todas las mujeres. Mientras tanto, una vaguada continúa generando inestabilidad sobre el país, provocando lluvias ligeras a moderadas en sectores costeros del Atlántico y del Caribe, así como en zonas del centro del país durante las primeras horas de la mañana. Para la tarde y las primeras horas de la noche, se pronostican aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas (posibilidad de granizo aislado) y ráfagas de viento en varias provincias, del sureste, nordeste, Cordillera Central y zona fronteriza. Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones de nuestros boletines oficiales.

El Centro Nacional de Pronóstico del INDOMET mantiene los niveles de ALERTA y AVISO meteorológico debido al riesgo de inundaciones urbanas y posibles crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas en varias provincias. Ver tabla a continuación.

NIVELES DE AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS ALERTAS AVISOS DESCONTINUADAS Santo Domingo María Trinidad Sánchez San Cristóbal San José de Ocoa Duarte Monseñor Nouel Hermanas Mirabal Samaná Espaillat Puerto Plata La Vega Sánchez Ramírez Monte Plata TOTAL: 12 TOTAL: 1 TOTAL: 0

Para ambas costas (atlántica y caribeña), recomendamos a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a vientos fuertes y olas anormales.

El lunes, inicio de la semana laboral, las condiciones meteorologicas permanecerán bajo la incidencia de la vaguada, más el viento moderado del este, los cuales producirán principalmente durante la tarde hasta primeras horas de la noche, aumento de la nubosidad acompañada de aguaceros pudiendo ser moderado a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre las regiones noreste, sureste, Cordillera Central y la zona fronteriza, por mencionar algunas: Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, Sánchez Ramírez entre otras.

Distrito Nacional: Parcialmente nublado en la mañana. Tarde con aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche.

Santo Domingo Norte: nublado ocasional en la mañana. Tarde, aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche.

Santo Domingo Este: ocasionalmente nublado en la mañana. Tarde con aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche.

Santo Domingo Oeste: medio nublado en la mañana. Tarde con aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche.

Temperaturas: mínimas entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.

Resumen: Una vaguada mantiene condiciones de inestabilidad sobre el país, favoreciendo la ocurrencia de lluvias de intensidad variable, acompañadas de tronadas y ráfagas de viento en varias provincias. Debido a estas condiciones, se mantienen los niveles de alerta y aviso meteorológico ante posibles inundaciones urbanas y crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas. Además, se recomienda precaución en ambas costas del país por oleaje anormal.

El próximo martes, continuaremos bajo la influencia de una vaguada y del viento del este, lo que mantendrá un ambiente húmedo e inestable. Desde la madrugada podrían registrarse algunas lluvias en provincias del nordeste y norte del país. En horas de la tarde se esperan aumentos de la nubosidad con aguaceros que podrían ser moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Santo Domingo y Sánchez Ramírez. Estas lluvias podrían extenderse hacia la Cordillera Central, la zona fronteriza, el sureste y también hacia las regiones norte y noreste hasta las primeras horas de la noche

Distrito Nacional: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche.

Gran Santo Domingo: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. máx. °C T. mín. °C Santiago Nublado con lluvias matutinas. En la tarde, aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. 30/32 18/20 Puerto Plata Incrementos nubosos ocasionales con lluvias y posibles tronadas matutinas. Tarde medio nublado. 30/32 18/20 Duarte Nublado con lluvias matutinas y posibles tronadas. Tarde de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 29/31 19/21 Constanza Nublado con lluvias matutinas. En la tarde, aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 23/25 08/10 Peravia Nublado con lluvias matutinas. En la tarde, aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. 30/32 20/22 San Pedro de Macorís Nublados parciales con lluvias débiles matutinas. En la tarde, aguaceros fuertes, tronadas y ráfagas de viento. 30/32 20/22 La Romana Nublados parciales matutinos. En la tarde, aguaceros moderados, tronadas y ráfagas de viento. 30/32 18/20 La Vega Nublado con lluvias matutinas. En la tarde, aguaceros moderados, tronadas y ráfagas de viento. 29/31 16/18 Monseñor Nouel Nublado con lluvias matutinas. En la tarde, aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 29/31 17/19 San Cristóbal Nublado parciales con lluvias matutinas. En la tarde, aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 30/32 18/20 Samaná Nublados con lluvias y tronadas matutinas. En la tarde, aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento. 30/32 19/21 Monte Cristi Escasas nubes matutinas. Tarde medio nublada a nublado con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. 31/33 20/22 Azua Nublados con lluvias matutinas. En la tarde, aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 30/32 19/21 San Juan Nublados con lluvias matutinas. En la tarde, aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 29/31 17/19 Barahona Nublados con lluvias matutinas. En la tarde, aguaceros moderados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 30/32 19/21 La Altagracia Incrementos nubosos matutinos con lluvias dispersas. Tarde nublada, aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. 30/32 19/21

Meteorólogos: Julio Ordóñez / José Medina.