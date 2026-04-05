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    Vaguada estará generando incrementos nubosos y aguaceros en varias provincias

    Destacado
    3 minutos de lectura

    Alertas y avisos ante posibles inundaciones, restricciones en las costas

    Fuente oficial INDOMET

    El Domingo de Resurrección, en la mañana, se esperan aguaceros dispersos y tronadas aisladas en la porción costera de La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor y Samaná, debido a los efectos de la vaguada. En la tarde, ocurrirán incrementos nubosos más notables acompañados de fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las provincias: Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, Santiago, San Juan, Azua, Peravia, Valverde, Santiago Rodríguez, Elias Piña, Dajabón, Independencia, Baoruco y sectores del Gran Santo Domingo. Estas precipitaciones continuarán hasta entrada la noche, cuando disminuirán de manera gradual.

    En la costa atlántica, desde Monte Cristi hasta el este de la Isla Saona, recomendamos a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto debido a viento moderados a fuertes y oleaje bastante peligroso. Además, a los bañistas y usuarios en general, les advertimos sobre riesgo de corrientes de resaca, por lo que deben consultar los organismos de socorro antes de hacer uso de esos balnearios. En el resto de la costa caribeña, sin restricciones.

    El Centro Nacional de Pronósticos del INDOMET, mantiene los niveles de ALERTAS AVISOS meteorológicos, ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas, tal y como mostramos en la siguiente tabla:

    NIVELES DE AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS
    ALERTAS                                                                                            AVISOSDESCONTINUADAS
    San CristóbalDuarteMonseñor Nouel 
    El Gran Santo DomingoLa Vega 
    Espaillat 
    Santiago 
    San José de Ocoa 
    Total: 7Total: 1Total: 0

    Resumen: vaguada estará generando incrementos de la nubosidad acompañados de aguaceros, tronadas y posibles ráfagas sobre varias provincias en la tarde hasta las primeras horas de la noche. Estas condiciones continuarán las próximas 48 a 72 horas. AVISOS y ALERTAS meteorológicos vigentes ante posibles inundaciones. Recomendación en toda la costa atlántica.

     Distrito Nacional: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos.

    Santo Domingo Norte: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y posibles tronadas aisladas.

    Santo Domingo Este: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos.

    Santo Domingo Oeste: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersas y posibles tronadas aisladas.

    Temperaturas mínimas entre 19 °C y 21 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.

     El lunes, la vaguada continuará generando incrementos nubosos en la tarde hasta primeras horas de la noche, acompañados de aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento en el noreste, suroeste, cordillera Central y Valle del Cibao.

    El Distrito Nacional: nubes dispersas a medio nublado con chubascos pasajeros.

    El Gran Santo Domingo: nubes dispersas.

    PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADES PARA HOYT. máx. °CT. mín. °C
    SantiagoIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento.28/3018/20
    Puerto PlataIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados.28/3019/21
    DuarteIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento.28/3019/21
    ConstanzaIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento.22/2410/12
    PeraviaIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos.30/3221/23
    San Pedro de MacorísIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos.30/3219/21
    La RomanaIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados.29/3119/21
    La VegaIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento.28/3017/19
    Monseñor NouelIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento.28/3017/19
    San CristóbalIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento.30/3218/20
    SamanáIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados.28/3020/22
    Monte CristiIncrementos nubosos en ocasiones.30/3220/22
    AzuaIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento.31/3318/20
    San JuanIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento.31/3316/18
    BarahonaIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados.31/3321/23
    La AltagraciaIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados.30/3219/21

    Meteorólogos: José Medina / Eimer Bautista.

    Alertas y avisos ante posibles inundaciones, restricciones en las costas

    Fuente oficial INDOMET

    El Domingo de Resurrección, en la mañana, se esperan aguaceros dispersos y tronadas aisladas en la porción costera de La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor y Samaná, debido a los efectos de la vaguada. En la tarde, ocurrirán incrementos nubosos más notables acompañados de fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las provincias: Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, Santiago, San Juan, Azua, Peravia, Valverde, Santiago Rodríguez, Elias Piña, Dajabón, Independencia, Baoruco y sectores del Gran Santo Domingo. Estas precipitaciones continuarán hasta entrada la noche, cuando disminuirán de manera gradual.

    En la costa atlántica, desde Monte Cristi hasta el este de la Isla Saona, recomendamos a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto debido a viento moderados a fuertes y oleaje bastante peligroso. Además, a los bañistas y usuarios en general, les advertimos sobre riesgo de corrientes de resaca, por lo que deben consultar los organismos de socorro antes de hacer uso de esos balnearios. En el resto de la costa caribeña, sin restricciones.

    El Centro Nacional de Pronósticos del INDOMET, mantiene los niveles de ALERTAS AVISOS meteorológicos, ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas, tal y como mostramos en la siguiente tabla:

    NIVELES DE AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS
    ALERTAS                                                                                            AVISOSDESCONTINUADAS
    San CristóbalDuarteMonseñor Nouel 
    El Gran Santo DomingoLa Vega 
    Espaillat 
    Santiago 
    San José de Ocoa 
    Total: 7Total: 1Total: 0

    Resumen: vaguada estará generando incrementos de la nubosidad acompañados de aguaceros, tronadas y posibles ráfagas sobre varias provincias en la tarde hasta las primeras horas de la noche. Estas condiciones continuarán las próximas 48 a 72 horas. AVISOS y ALERTAS meteorológicos vigentes ante posibles inundaciones. Recomendación en toda la costa atlántica.

     Distrito Nacional: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos.

    Santo Domingo Norte: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y posibles tronadas aisladas.

    Santo Domingo Este: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos.

    Santo Domingo Oeste: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersas y posibles tronadas aisladas.

    Temperaturas mínimas entre 19 °C y 21 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.

     El lunes, la vaguada continuará generando incrementos nubosos en la tarde hasta primeras horas de la noche, acompañados de aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento en el noreste, suroeste, cordillera Central y Valle del Cibao.

    El Distrito Nacional: nubes dispersas a medio nublado con chubascos pasajeros.

    El Gran Santo Domingo: nubes dispersas.

    PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADES PARA HOYT. máx. °CT. mín. °C
    SantiagoIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento.28/3018/20
    Puerto PlataIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados.28/3019/21
    DuarteIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento.28/3019/21
    ConstanzaIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento.22/2410/12
    PeraviaIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos.30/3221/23
    San Pedro de MacorísIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos.30/3219/21
    La RomanaIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados.29/3119/21
    La VegaIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento.28/3017/19
    Monseñor NouelIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento.28/3017/19
    San CristóbalIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento.30/3218/20
    SamanáIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados.28/3020/22
    Monte CristiIncrementos nubosos en ocasiones.30/3220/22
    AzuaIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento.31/3318/20
    San JuanIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento.31/3316/18
    BarahonaIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados.31/3321/23
    La AltagraciaIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados.30/3219/21

    Meteorólogos: José Medina / Eimer Bautista.

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