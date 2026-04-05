Alertas y avisos ante posibles inundaciones, restricciones en las costas

Fuente oficial INDOMET

El Domingo de Resurrección, en la mañana, se esperan aguaceros dispersos y tronadas aisladas en la porción costera de La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor y Samaná, debido a los efectos de la vaguada. En la tarde, ocurrirán incrementos nubosos más notables acompañados de fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las provincias: Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, Santiago, San Juan, Azua, Peravia, Valverde, Santiago Rodríguez, Elias Piña, Dajabón, Independencia, Baoruco y sectores del Gran Santo Domingo. Estas precipitaciones continuarán hasta entrada la noche, cuando disminuirán de manera gradual.

En la costa atlántica, desde Monte Cristi hasta el este de la Isla Saona, recomendamos a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto debido a viento moderados a fuertes y oleaje bastante peligroso. Además, a los bañistas y usuarios en general, les advertimos sobre riesgo de corrientes de resaca, por lo que deben consultar los organismos de socorro antes de hacer uso de esos balnearios. En el resto de la costa caribeña, sin restricciones.

El Centro Nacional de Pronósticos del INDOMET, mantiene los niveles de ALERTAS y AVISOS meteorológicos, ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas, tal y como mostramos en la siguiente tabla:

NIVELES DE AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS ALERTAS AVISOS DESCONTINUADAS San Cristóbal Duarte Monseñor Nouel El Gran Santo Domingo La Vega Espaillat Santiago San José de Ocoa Total: 7 Total: 1 Total: 0

Resumen: vaguada estará generando incrementos de la nubosidad acompañados de aguaceros, tronadas y posibles ráfagas sobre varias provincias en la tarde hasta las primeras horas de la noche. Estas condiciones continuarán las próximas 48 a 72 horas. AVISOS y ALERTAS meteorológicos vigentes ante posibles inundaciones. Recomendación en toda la costa atlántica.

Distrito Nacional: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos.

Santo Domingo Norte: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y posibles tronadas aisladas.

Santo Domingo Este: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos.

Santo Domingo Oeste: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersas y posibles tronadas aisladas.

Temperaturas mínimas entre 19 °C y 21 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.

El lunes, la vaguada continuará generando incrementos nubosos en la tarde hasta primeras horas de la noche, acompañados de aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento en el noreste, suroeste, cordillera Central y Valle del Cibao.

El Distrito Nacional: nubes dispersas a medio nublado con chubascos pasajeros.

El Gran Santo Domingo: nubes dispersas.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES PARA HOY T. máx. °C T. mín. °C Santiago Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento. 28/30 18/20 Puerto Plata Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados. 28/30 19/21 Duarte Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento. 28/30 19/21 Constanza Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento. 22/24 10/12 Peravia Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos. 30/32 21/23 San Pedro de Macorís Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos. 30/32 19/21 La Romana Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados. 29/31 19/21 La Vega Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento. 28/30 17/19 Monseñor Nouel Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento. 28/30 17/19 San Cristóbal Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento. 30/32 18/20 Samaná Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados. 28/30 20/22 Monte Cristi Incrementos nubosos en ocasiones. 30/32 20/22 Azua Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento. 31/33 18/20 San Juan Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento. 31/33 16/18 Barahona Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados. 31/33 21/23 La Altagracia Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados. 30/32 19/21

Meteorólogos: José Medina / Eimer Bautista.