Una débil vaguada provocará chubascos moderados

Hoy martes; seguirá la incidencia de una débil vaguada y un marcado flujo de viento del noreste, provocando en horas de la madrugada chubascos moderados en ocasiones sobre localidades como Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Puerto Plata, Espaillat, Santiago, La Vega y Monseñor Nouel, entre otras zonas del suroeste del país. Estas precipitaciones se presentarán hasta las primeras horas de la mañana.

En cambio, durante la tarde se pronostica una disminución del contenido de humedad, lo que favorecerá un ambiente poco nuboso y escasas lluvias en gran parte del territorio nacional. Solo se prevén chubascos aislados en algunos puntos del noroeste, suroeste y la Cordillera Central, extendiéndose hasta las primeras horas de la noche.

La temperatura se mantendrá bastante agradable debido al invierno y al viento fresco del noreste, principalmente en zonas montañosas y en horario matutino y nocturno. Además, prevemos la ocurrencia de nieblas o neblinas, durante las primeras horas de la mañana en distintas zonas montañosas y algunos valles del interior del país.

Distrito Nacional: incrementos nubosos con precipitaciones moderadas en ocasiones y posibles ráfagas de viento.

Santo Domingo Norte: incrementos nubosos con precipitaciones moderadas en ocasiones y posibles ráfagas de viento.

Santo Domingo Este: incrementos nubosos con precipitaciones moderadas en ocasiones y posibles ráfagas de viento.

Santo Domingo Oeste: incrementos nubosos con precipitaciones moderadas en ocasiones y posibles ráfagas de viento.

Temperaturas mínimas entre 18 °C y 20 °C y la máxima entre 27 °C y 29 °C.

Resumen: continúan incidiendo vaguada y flujo de viento del noreste, provocando incrementos nubosos, chubascos moderados en ocasiones durante el transcurso de esta tarde y primeras horas de la noche sobre distintas provincias del país, incluyendo el Gran Santo Domingo, entre otras… La temperatura seguirá bastante fresca y agradable, especialmente en las noches y madrugadas.