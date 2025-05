Trump rompe el silencio: «Putin enloquece» en conflicto con Ucrania

Recientemente, Rusia ha lanzado lo que consideramos el mayor ataque aéreo desde que comenzó la invasión en febrero de 2022, dejando al menos 12 personas muertas y decenas de heridos en varias ciudades ucranianas.

Redacción: A pesar de su histórica relación cordial con Putin, ahora escuchamos a Trump declarar claramente: «No estoy contento con lo que está haciendo Putin». Esta transformación ocurre en un momento crítico del conflicto Rusia Ucrania hoy, cuando la Unión Europea impone nuevas sanciones contra Moscú. Según las últimas noticias del conflicto Rusia-Ucrania, Trump también ha expresado frustración con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, afirmando que sus comentarios «causan problemas» para Ucrania. Mientras analizamos las causas del conflicto Ucrania Rusia, es importante destacar que, tras una conversación telefónica la semana pasada, Trump anunció que ambos países comenzarían «inmediatamente» discusiones para un alto al fuego, aunque hasta ahora, el conflicto Ucrania sigue intensificándose.

Trump acusa a Putin de perder la razón

El presidente estadounidense Donald Trump ha elevado su tono contra Vladimir Putin tras los recientes ataques masivos de Rusia en el conflicto Ucrania. «No estoy nada contento con lo que Putin está haciendo. «Está matando a mucha gente y no sé qué diablos le pasó», declaró Trump desde el aeropuerto Morristown. Esta sorprendente crítica representa un notable cambio en su postura hacia el mandatario ruso.

Durante el fin de semana, Rusia lanzó 355 drones y nueve misiles contra Ucrania, marcando un número sin precedentes de drones lanzados en una sola noche según la fuerza aérea ucraniana. Este ataque, considerado el mayor bombardeo desde que comenzó la invasión en 2022, dejó al menos 12 personas muertas y decenas de heridos.

«Lo conozco desde hace mucho tiempo, siempre me he llevado bien con él, pero está enviando cohetes a ciudades y matando gente, y eso no me gusta nada», añadió Trump. Además, el mandatario estadounidense escribió en su red social Truth Social: «Siempre he tenido una muy buena relación con Vladimir Putin de Rusia, pero algo le ha pasado. ¡Se ha vuelto completamente LOCO!».

Trump también advirtió sobre las posibles consecuencias para Rusia si Putin persiste en sus ambiciones territoriales: «Siempre he dicho que quiere TODA Ucrania, no solo una parte, y quizá tenga razón, pero si lo hace, ¡llevará a la caída de Rusia!». Asimismo, confirmó que está considerando imponer sanciones adicionales contra Moscú en respuesta a la escalada del conflicto Rusia Ucrania hoy.

Sin embargo, Trump no solo dirigió sus críticas hacia el Kremlin. Simultáneamente, tuvo palabras duras para el presidente ucraniano Volodímir Zelenski: «No le hace ningún favor a su país hablando como habla. Todo lo que dice causa problemas; no me gusta, y más vale que pare». Según Trump, «esta es una guerra que nunca habría comenzado» si él hubiera sido presidente, calificándola como «la guerra de Zelenski, Putin y Biden, no de Trump».

Rusia intensifica ataques en Ucrania con drones y misiles

Las fuerzas rusas han ejecutado una serie de ataques sin precedentes contra Ucrania en los últimos días, marcando una grave escalada en el conflicto. Durante la noche del domingo al lunes, Rusia lanzó 355 drones y nueve misiles de crucero contra territorio ucraniano, lo que constituye el mayor ataque con vehículos aéreos no tripulados desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

Este bombardeo masivo supera el récord anterior establecido apenas 24 horas antes, cuando Moscú disparó 298 drones y 69 misiles de diversos tipos. Durante tres noches consecutivas, Rusia ha sometido a Ucrania a intensos ataques combinados de drones y misiles, lanzando aproximadamente 900 drones entre viernes y domingo.

Las defensas antiaéreas ucranianas demostraron notable efectividad, derribando los nueve misiles crucero y neutralizando 288 de los 355 drones. Sin embargo, 67 drones lograron penetrar las defensas o se perdieron durante la operación, causando impactos directos en cinco ubicaciones diferentes.

La región occidental de Khmelnytskyi resultó particularmente afectada, con daños significativos en 18 edificios residenciales, cuatro infraestructuras industriales y una línea eléctrica. El ataque abarcó desde Chernihiv hasta Jmelnitski y desde Járkiv hasta Odessa.

Durante el bombardeo del sábado, al menos 12 personas murieron y decenas resultaron heridas. Aunque el ataque del domingo no provocó víctimas mortales inmediatas, sí causó heridos civiles. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reporta que al menos 14 civiles fallecieron, incluidos tres niños, y 88 resultaron heridos por los ataques rusos desde el viernes.

Esta intensificación representa un cambio significativo en la estrategia militar rusa, utilizando cantidades récord de drones para saturar las defensas ucranianas. Según analistas, Rusia está priorizando el uso masivo de drones sobre misiles porque resultan más económicos (entre 20.000 y 50.000 dólares cada uno, frente a 1-2 millones por misil crucero).

Mientras tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, justificó estos bombardeos como «ataques de respuesta» contra «instalaciones militares», aunque la evidencia muestra que la mayoría de víctimas e impactos afectan zonas civiles.