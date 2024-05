Thaís Herrera se convierte en la primera dominicana en llegar a la cima del Everest

Su equipo está compuesto por el montañista y guía ecuatoriano Paul Guerra y los experimentados Rinji y Tashi Sherpa.

La montañista y aventurera Thais Herrera se convirtió en la primera mujer dominicana en alcanzar la cima del monte Everest, pico montañoso ubicado en la nevada cima del Himalaya, al sur de Asia.La criolla salió el pasado 16 de mayo de este año, a las 11 de la noche, hora de Nepal, rumbo a la cumbre del Everest.

Su equipo está compuesto por el montañista y guía ecuatoriano Paul Guerra y los experimentados Rinji y Tashi Sherpa.A su salida, la dominicana dijo: “Esta parte final de la expedición inicia luego de 39 días de preparación, donde hemos escalado montañas, practicado en hielo, caminado cientos de kilómetros y vivido unas dos semanas a más de 5,200 metros”.

“Mi corazón se llena de humildad al iniciar esta parte del trayecto. Me siento muy querida y eso me anima a dar lo mejor de mi», había dicho Thais previo a su escalada, y lamentó no estar para las elecciones que se celebraron el pasado domingo 19 de mayo, debido al cambio de la expedición que paso de ser por Tibet a Nepal por un tema de permisos, lo cual retrasó su retorno al país.

De acuerdo a resportes de National Geographic, la imponente montaña mide 8,848 metros de altura sobre el nivel del mar y es considerada la superficie más alta del planeta Tierra, según señala el sitio oficial del Parque Nacional Sagarmatha.