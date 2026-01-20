El Ministerio de Medio Ambiente autorizó el corte de 26 árboles, pero se talaron 34, superando el número permitido

La tala indiscriminada de árboles en Salcedo, es un tema que ha generado preocupación y denuncias por parte de ciudadanos como Jaime David Fernández Mirabal.

Los presentadores expresan la necesidad de que Medio Ambiente explique al país esta tala, incluso la autorizada, y aclare el propósito del proyecto.