Sebastián Caicedo invita a disfrutar en familia la película «Jesús, Luz del Mundo»

Sebastián Caicedo, actor colombiano y protagonista de la película “Jesús, Luz del Mundo”, hizo un llamado emotivo a disfrutar esta producción en familia, destacando su mensaje de fe, esperanza y reconciliación

Jesús, Luz del Mundo” es una cinta que narra los últimos días de Jesucristo desde una perspectiva íntima y espiritual, con énfasis en su mensaje de amor, perdón y transformación. La película busca conectar con creyentes y no creyentes a través de una narrativa visual poderosa y conmovedora.