Se reducen los embarazos adolescentes pero las cifras aún son preocupantes

En un giro estadístico sin precedentes, la República Dominicana ha logrado una reducción drástica en los casos de embarazo en adolescentes. Según datos oficiales del Servicio Nacional de Salud (SNS), la cifra de partos en menores de edad cayó de 27,476 en 2021 a 11,961 en 2025, lo que representa un descenso superior al 50% en apenas cuatro años.

Sin embargo, a pesar de este alivio en las estadísticas generales, las autoridades de salud y organizaciones sociales advierten que los números siguen siendo «profundamente preocupantes» debido a la naturaleza de los casos persistentes.

El foco de la alarma: Abuso y desigualdad

El Gabinete de Niñez y Adolescencia ha señalado que, aunque hay menos embarazos, los que ocurren hoy presentan características más críticas:

Embarazo Infantil: Un porcentaje alarmante de estos casos involucra a niñas menores de 14 años , situaciones que legalmente se consideran violación y que suelen ocurrir dentro del entorno cercano de la víctima.

Un porcentaje alarmante de estos casos involucra a niñas , situaciones que legalmente se consideran violación y que suelen ocurrir dentro del entorno cercano de la víctima. Brecha de Edad: En la mayoría de los registros, el padre es un adulto que supera a la menor por 10 años o más, evidenciando una problemática de relaciones de poder y falta de protección legal efectiva.

¿Por qué están bajando las cifras?

Este descenso se atribuye a una combinación de factores estratégicos implementados por el Estado:

Educación y Prevención: El fortalecimiento de programas de educación sexual y la promoción de «proyectos de vida» en comunidades vulnerables. Acceso a Anticonceptivos: Una mayor disponibilidad de métodos de larga duración para adolescentes con vida sexual activa. Prohibición del Matrimonio Infantil: La reforma legal que prohíbe el matrimonio con menores ha comenzado a desincentivar las uniones tempranas que históricamente terminaban en embarazos precarios.

Un desafío de salud y economía

El país sigue teniendo una de las tasas de fecundidad adolescente más altas de la región, lo que impacta directamente en el desarrollo nacional. La deserción escolar y la perpetuación del círculo de pobreza son las secuelas más inmediatas para estas jóvenes madres, quienes enfrentan un riesgo de mortalidad materna mucho mayor que las mujeres adultas.

Las autoridades concluyen que, si bien el avance es real, la meta de «tasa cero» en embarazos infantiles aún se ve lejana sin un cambio cultural profundo y una justicia más severa contra los agresores.