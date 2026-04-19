Alertas y avisos ante posibles inundaciones

Fuente oficial INDOMET

La vaguada esta desplazándose lentamente al este y ahora se ubica sobre Puerto Rico. En las horas matutinas habrá un cielo despejado en la mayor parte del país, esperándose chubascos aislados en localidades del noreste y Valle del Cibao. Después del mediodía, los efectos asociados al calentamiento diurno y la humedad e inestabilidad aun presentes en el área, darán lugar a incrementos nubosos con aguaceros dispersos, tronadas y posibles ráfagas de viento, en localidades de las provincias: Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia, Azua, San Juan, Elías Piña, Dajabón, San Pedro de Macorís y El Gran Santo Domingo. Dichas precipitaciones estarán presentes hasta horas de la noche. Durante la madrugada, podrían ocurrir chubascos aislados en poblados de la región suroeste del país.

El lunes, el contenido de humedad estará relativamente reducido en comparación a días anteriores, en tal sentido, se prevé una mañana con nubes dispersas y pocas precipitaciones en gran parte del país. En la tarde, los efectos asociados al calentamiento vespertino favorecerán algunos incrementos de la nubosidad que dejarán aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento aisladas hasta las primeras horas de la noche, en las provincias: Hato Mayor, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Baoruco y San Juan.

Las temperaturas continuarán ligeramente calurosas durante el día, debido a los efectos de la radiación solar y el viento que estará girando gradualmente al este/sureste.