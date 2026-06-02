Es el cuerpo de agua más grande y salado del Caribe, y el punto más bajo de toda la región, a unos 29 metros bajo el nivel del mar.

El episodio “Lago Enriquillo, Espejo extenso de agua salada” del programa Dominicana, quiero verte nos lleva a explorar este impresionante lago ubicado entre las provincias Bahoruco e Independencia.

Es el cuerpo de agua más grande y salado del Caribe, y el punto más bajo de toda la región, a unos 29 metros bajo el nivel del mar.

Conducido por Albert Mena e Ivana Gavrilovic, el programa destaca no solo la belleza natural del lago, sino también su biodiversidad, como los cocodrilos americanos y las aves migratorias que habitan en la zona. Además, se aborda el impacto ambiental y cultural que este espejo de agua representa para la región.