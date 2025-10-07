Rosalba Ramos: “La diferencia de criterio es lo que enriquece el debate”

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, volvió a destacar su enfoque conciliador y democrático durante una entrevista reciente, donde afirmó que “la diferencia de criterio es lo que enriquece el debate”.

Con esta frase, Ramos reafirma su compromiso con una justicia abierta al diálogo, al disenso y a la construcción colectiva de soluciones.

Este planteamiento se alinea con su trayectoria como funcionaria pública que ha abogado por el fortalecimiento institucional, la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales. En sus intervenciones públicas, Ramos ha insistido en que el Ministerio Público debe ser un ente técnico, no político, y que el debate jurídico debe estar guiado por el respeto mutuo y la búsqueda de la verdad.

Su declaración cobra especial relevancia en un contexto donde las tensiones entre distintos actores del sistema judicial dominicano han generado controversia. Ramos, sin embargo, apuesta por el entendimiento: “No se trata de imponer una visión única, sino de construir desde la diversidad de pensamiento”.