República Dominicana en alerta por la rápida propagación de la gripe H3N2

Las autoridades sanitarias han advertido que la circulación de esta variante está aumentando en el país, con especial riesgo para adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas, en medio de la temporada navideña y con baja cobertura de vacunación

La variante de influenza A, conocida como H3N2, se expande en plena temporada navideña en el país. Autoridades sanitarias advierten sobre el aumento de casos respiratorios y llaman a la vacunación y prevención para evitar complicaciones en grupos vulnerables.

¿Qué es la gripe H3N2?

Es un subtipo del virus de la influenza A, caracterizado por su capacidad de mutación.

Provoca infecciones respiratorias agudas con síntomas como fiebre alta, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolores musculares y fatiga.

El periodo de incubación es corto: entre 1 y 4 días tras el contacto con el virus.

¿Cómo se contagia?

Gotas respiratorias: al hablar, toser o estornudar cerca de otras personas.

al hablar, toser o estornudar cerca de otras personas. Contacto directo: al dar la mano, besar o compartir utensilios.

al dar la mano, besar o compartir utensilios. Superficies contaminadas: tocar objetos y luego llevarse las manos a ojos, nariz o boca.

¿Cómo prevenirla?

Vacunación anual contra la influenza , disponible en centros de salud públicos y privados.

, disponible en centros de salud públicos y privados. Higiene de manos frecuente con agua y jabón.

frecuente con agua y jabón. Uso de mascarilla en espacios cerrados o concurridos.

en espacios cerrados o concurridos. Ventilación de ambientes y evitar lugares mal ventilados.

y evitar lugares mal ventilados. Reposo y aislamiento en caso de síntomas para cortar la cadena de contagio.

Alerta en República Dominicana

Incremento de casos: hospitales reportan más consultas por afecciones respiratorias.

hospitales reportan más consultas por afecciones respiratorias. Circulación simultánea: además de H3N2, están activos influenza B, virus sincitial respiratorio y COVID-19.

además de H3N2, están activos influenza B, virus sincitial respiratorio y COVID-19. Grupos vulnerables: mayores de 65 años, menores de 5 años y pacientes con enfermedades crónicas son los más expuestos.

mayores de 65 años, menores de 5 años y pacientes con enfermedades crónicas son los más expuestos. Temporada crítica: la llegada de viajeros por las fiestas y la baja vacunación elevan el riesgo de repunte.

la llegada de viajeros por las fiestas y la baja vacunación elevan el riesgo de repunte. Recomendaciones médicas: vacunarse contra influenza y neumococo, usar mascarillas en espacios cerrados y evitar la automedicación.

La gripe H3N2 representa un desafío sanitario por su rápida propagación y la combinación con otros virus respiratorios.

En República Dominicana, la alerta se centra en proteger a los grupos vulnerables y reforzar la prevención.

La clave está en la vacunación, la higiene y la responsabilidad social para evitar que la temporada navideña se convierta en un foco de complicaciones.