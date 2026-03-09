República Dominicana: El país de los Récords Guinness

Cada uno de estos logros, desde el tablero de dominó hasta los estadios de las Grandes Ligas, refleja la identidad de un pueblo que no teme soñar en grande

Más allá de sus playas y su gente, la República Dominicana ha grabado su nombre en el Libro Guinness de los Récords de maneras verdaderamente asombrosas. Desde proezas culinarias de proporciones épicas hasta hitos de longevidad política y hazañas deportivas, Quisqueya sigue demostrando que su ambición no tiene límites.

Estos son los hitos más emblemáticos que consagran al país en la historia global:

El sabor en su máxima expresión

1. Gigantes de la Gastronomía: El sabor en su máxima expresión

La cocina dominicana ha escalado niveles monumentales, rompiendo récords con sus platos más icónicos:

El Mofongo más grande: En una demostración de técnica y tradición, el país logró elaborar el mofongo más pesado del mundo, elevando este plato de plátano y chicharrón a una escala nunca antes vista.

Sancocho y Mangú: Se suman a esta lista el sancocho de más de 36,000 libras y el mangú de 1,200 libras servido en Nueva York, consolidando la «dieta dominicana» en el escenario mundial.

2. Arte y Destreza: El mosaico de Cap Cana

En diciembre de 2024, la exclusividad de Cap Cana sirvió de lienzo para el mosaico de cubos de Rubik más grande del mundo. Diseñado por el reconocido artista Mr. Brainwash, esta obra cubrió una superficie de 30 metros cuadrados, fusionando el ingenio matemático con el arte pop contemporáneo en suelo dominicano.

El dominicano recorrió los 30 estadios de la MLB en tiempo récord

3. Hazañas Deportivas: 30 Estadios en 25 Días

El orgullo por el «Rey de los Deportes» llevó a Jepssy Beltré a realizar una proeza en septiembre de 2025. El dominicano recorrió los 30 estadios de la MLB en tiempo récord, llevando la bandera tricolor a cada recinto en una travesía de solo 25 días, unificando la pasión por el béisbol con la resistencia física.

4. Cultura y Política: Longevidad y Ritmo

El Presidente más longevo: Durante años, el expresidente Joaquín Balaguer mantuvo el reconocimiento mundial como el mandatario más longevo en ejercicio, al dejar el cargo en 1996 a la edad de 89 años , un récord que marcó la historia política de la región.

Durante años, el expresidente mantuvo el reconocimiento mundial como el mandatario más longevo en ejercicio, al dejar el cargo en , un récord que marcó la historia política de la región. El Merengue más grande: En 2019, 422 parejas bailaron de forma sincronizada en la Zona Colonial, arrebatándole el título a Rusia y devolviendo el récord del merengue a su casa legítima.

Un legado de grandeza

Cada uno de estos logros, desde el tablero de dominó hasta los estadios de las Grandes Ligas, refleja la identidad de un pueblo que no teme soñar en grande. La República Dominicana no solo participa en la historia; la escribe a base de récords.