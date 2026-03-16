República Dominicana cae ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol

Se cumplió al clasificar para los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.

La reciente derrota de la República Dominicana ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol deja triste los dominicanos sin embargo se elogia el desempeño de los jugadores, que lucharon hasta el final contra un equipo estadounidense cargado de superestrellas.

Destacan el picheo de EE. UU. fue dominante, limitando la ofensiva dominicana durante la mayor parte del encuentro.

Se cumplió al clasificar para los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.