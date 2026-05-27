Transformación histórica de Boca Chica que promete devolverle el brillo a la «Playa de la Ciudad» y posicionarla como un polo turístico de clase mundial

Durante décadas, Boca Chica ha sido la playa por excelencia de los capitaleños y la primera parada de miles de turistas que aterrizan en el país. Hoy, este emblemático destino se prepara para dar un salto hacia el futuro.

El presidente Luis Abinader ha anunciado un ambicioso plan de transformación integral para Boca Chica, respaldado por una inyección económica público-privada que supera los RD$ 20,000 millones. Esta intervención promete devolverle el brillo a la «Playa de la Ciudad» y posicionarla como un polo turístico de clase mundial.

¿En qué consiste esta mega inversión?

El rescate de un destino turístico maduro como Boca Chica requiere mucho más que pintura nueva. La alianza entre el Estado y el sector privado busca reestructurar el municipio desde sus cimientos, combinando el desarrollo urbano con la preservación ambiental y el crecimiento hotelero.

Aunque el proyecto abarca múltiples áreas, la transformación se sostendrá sobre pilares fundamentales para mejorar la experiencia tanto del visitante como del residente:

Pilar de la Transformación Impacto Esperado en el Destino Infraestructura Urbana Reordenamiento del tránsito, creación de nuevos parqueos, remozamiento de plazas y construcción de un malecón peatonal moderno. Saneamiento y Medio Ambiente Rescate de la franja costera, limpieza profunda de la playa y una solución definitiva al sistema de drenaje y aguas residuales. Seguridad Turística Implementación de sistemas de videovigilancia inteligente, iluminación LED en toda la zona y mayor despliegue de las autoridades. Desarrollo Privado Renovación de la planta hotelera existente, apertura de nuevos resorts, clubes de playa y restaurantes de primer nivel.

¿Por qué amar Boca Chica?

Boca Chica siempre ha tenido un encanto único que ninguna otra playa posee. Su geografía la convierte en una de las playas más singulares del Caribe, y con esta nueva inversión, sus atractivos naturales brillarán más que nunca.

Aquí te detallo tres razones por las que este destino sigue siendo una parada obligatoria:

La piscina natural más grande del Caribe: Gracias a la barrera de coral que la protege, sus aguas son cristalinas, cálidas y no superan la cintura en gran parte de su extensión. Es el lugar perfecto y seguro para familias con niños pequeños.

Gracias a la barrera de coral que la protege, sus aguas son cristalinas, cálidas y no superan la cintura en gran parte de su extensión. Es el lugar perfecto y seguro para familias con niños pequeños. El paraíso de la gastronomía costera: Ir a Boca Chica y no comerse un «pescado frito estilo Boca Chica» acompañado de tostones, batata frita, aguacate y un yaniqueque crujiente, es como no haber ido. Es una experiencia culinaria y cultural inigualable.

Ir a Boca Chica y no comerse un «pescado frito estilo Boca Chica» acompañado de tostones, batata frita, aguacate y un yaniqueque crujiente, es como no haber ido. Es una experiencia culinaria y cultural inigualable. Ubicación inmejorable: Situada a menos de 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) y a unos 30 minutos del centro de Santo Domingo, es el escape tropical más accesible de toda la geografía nacional.

Preparando las maletas para el futuro

La inyección de más de RD$ 20,000 millones es una promesa de que lo mejor de Boca Chica está por venir. Este tipo de proyectos no solo elevan la calidad de nuestra oferta turística internacional, sino que dignifican el esparcimiento de los dominicanos y generan miles de empleos para la comunidad local.

Viajeros y amantes de nuestra tierra, toca celebrar este paso histórico, cuidar nuestras playas y prepararnos para redescubrir una Boca Chica moderna, segura y más hermosa que nunca.