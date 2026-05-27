La combinación de una vaguada y el paso de una onda tropical obligan a las autoridades a incrementar las alertas y avisos.

El territorio nacional continúa bajo un patrón meteorológico de alta inestabilidad. La combinación de una vaguada y el paso de una onda tropical obligan a las autoridades a incrementar las alertas y avisos ante el inminente deterioro de las condiciones del tiempo en gran parte del país.

Durante la jornada de hoy, la abundante humedad persistirá debido a la onda tropical que se ubicará al suroeste de Haití.

Desde las horas matutinas y a lo largo de toda la tarde, se registrarán incrementos nubosos significativos que descargarán aguaceros muy fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento intensas. El Instituto Dominicano de Meteorología advierte sobre la posible caída de granizo en localidades específicas.

Las regiones bajo mayor impacto serán:

El noreste y sureste.

La Cordillera Central.

La zona fronteriza.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Distrito Nacional: Se presentarán aguaceros dispersos acompañados de tronadas y ráfagas de viento aisladas a partir del mediodía.

Se presentarán aguaceros dispersos acompañados de tronadas y ráfagas de viento aisladas a partir del mediodía. Provincia Santo Domingo: Se pronostican aguaceros dispersos con tronadas y ráfagas de viento durante las horas de la tarde.

Oleaje peligroso y altas temperaturas

A la par de las precipitaciones, se emiten recomendaciones estrictas en ambas costas del país (Atlántica y Caribeña) debido a condiciones de oleaje peligroso, por lo que las embarcaciones deben seguir las directrices de las autoridades marítimas.

A pesar de las lluvias, el ambiente se mantendrá caluroso, con temperaturas máximas que alcanzarán hasta los 35 °C en algunas provincias.

Perspectiva para el jueves

Para mañana jueves, se espera que la vaguada comience a debilitarse gradualmente, reduciendo su incidencia directa sobre el país.

No obstante, los efectos orográficos locales y el viento cálido y húmedo procedente del sureste mantendrán las condiciones favorables para que, después del mediodía, se generen aguaceros dispersos con tronadas aisladas en el noreste, sureste, la Cordillera Central y la zona oriental.

📍 Estado del tiempo por provincias para hoy