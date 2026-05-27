Alerta meteorológica: Fuertes aguaceros, tormentas y posible granizo

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La combinación de una vaguada y el paso de una onda tropical obligan a las autoridades a incrementar las alertas y avisos.

El territorio nacional continúa bajo un patrón meteorológico de alta inestabilidad. La combinación de una vaguada y el paso de una onda tropical obligan a las autoridades a incrementar las alertas y avisos ante el inminente deterioro de las condiciones del tiempo en gran parte del país.

Durante la jornada de hoy, la abundante humedad persistirá debido a la onda tropical que se ubicará al suroeste de Haití.

Desde las horas matutinas y a lo largo de toda la tarde, se registrarán incrementos nubosos significativos que descargarán aguaceros muy fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento intensas. El Instituto Dominicano de Meteorología advierte sobre la posible caída de granizo en localidades específicas.

Las regiones bajo mayor impacto serán:

  • El noreste y sureste.
  • La Cordillera Central.
  • La zona fronteriza.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

  • Distrito Nacional: Se presentarán aguaceros dispersos acompañados de tronadas y ráfagas de viento aisladas a partir del mediodía.
  • Provincia Santo Domingo: Se pronostican aguaceros dispersos con tronadas y ráfagas de viento durante las horas de la tarde.

Oleaje peligroso y altas temperaturas

A la par de las precipitaciones, se emiten recomendaciones estrictas en ambas costas del país (Atlántica y Caribeña) debido a condiciones de oleaje peligroso, por lo que las embarcaciones deben seguir las directrices de las autoridades marítimas.

A pesar de las lluvias, el ambiente se mantendrá caluroso, con temperaturas máximas que alcanzarán hasta los 35 °C en algunas provincias.

Perspectiva para el jueves

Para mañana jueves, se espera que la vaguada comience a debilitarse gradualmente, reduciendo su incidencia directa sobre el país.

No obstante, los efectos orográficos locales y el viento cálido y húmedo procedente del sureste mantendrán las condiciones favorables para que, después del mediodía, se generen aguaceros dispersos con tronadas aisladas en el noreste, sureste, la Cordillera Central y la zona oriental.

📍 Estado del tiempo por provincias para hoy

ProvinciaCondiciones MeteorológicasTemp. MínimaTemp. Máxima
SantiagoMedio nublado a nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas.20/22 °C33/35 °C
Puerto PlataMedio nublado a nublado con aguaceros y aisladas tronadas.21/23 °C32/34 °C
DuarteNublado, aguaceros fuertes, tormentas y ráfagas de viento.21/23 °C30/32 °C
ConstanzaMedio nublado a nublado, aguaceros, tormentas y ráfagas.13/15 °C28/30 °C
PeraviaMedio nublado a nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas.22/24 °C31/33 °C
San Pedro de MacorísNublado, aguaceros fuertes, tormentas y ráfagas de viento.20/22 °C28/30 °C
La RomanaNublado, aguaceros fuertes, tormentas y ráfagas de viento.21/23 °C28/30 °C
La VegaNublado, aguaceros fuertes, tormentas y ráfagas de viento.21/23 °C31/33 °C
Monseñor NouelNublado, aguaceros fuertes, tormentas y ráfagas de viento.20/22 °C31/33 °C
San CristóbalNublado, aguaceros fuertes, tormentas y ráfagas de viento.20/22 °C28/30 °C
SamanáNublado, aguaceros fuertes, tormentas y ráfagas de viento.20/22 °C28/30 °C
Monte CristiMedio nublado en ocasiones.20/22 °C32/34 °C
AzuaNublado, aguaceros fuertes, tormentas y ráfagas de viento.22/24 °C30/32 °C
San JuanMedio nublado a nublado, aguaceros, tormentas y ráfagas.18/20 °C30/32 °C
BarahonaNublado, aguaceros fuertes, tormentas y ráfagas de viento.21/23 °C28/30 °C
La AltagraciaNublado, aguaceros fuertes, tormentas y ráfagas de viento.22/24 °C27/29 °C

La combinación de una vaguada y el paso de una onda tropical obligan a las autoridades a incrementar las alertas y avisos.

El territorio nacional continúa bajo un patrón meteorológico de alta inestabilidad. La combinación de una vaguada y el paso de una onda tropical obligan a las autoridades a incrementar las alertas y avisos ante el inminente deterioro de las condiciones del tiempo en gran parte del país.

Durante la jornada de hoy, la abundante humedad persistirá debido a la onda tropical que se ubicará al suroeste de Haití.

Desde las horas matutinas y a lo largo de toda la tarde, se registrarán incrementos nubosos significativos que descargarán aguaceros muy fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento intensas. El Instituto Dominicano de Meteorología advierte sobre la posible caída de granizo en localidades específicas.

Las regiones bajo mayor impacto serán:

  • El noreste y sureste.
  • La Cordillera Central.
  • La zona fronteriza.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

  • Distrito Nacional: Se presentarán aguaceros dispersos acompañados de tronadas y ráfagas de viento aisladas a partir del mediodía.
  • Provincia Santo Domingo: Se pronostican aguaceros dispersos con tronadas y ráfagas de viento durante las horas de la tarde.

Oleaje peligroso y altas temperaturas

A la par de las precipitaciones, se emiten recomendaciones estrictas en ambas costas del país (Atlántica y Caribeña) debido a condiciones de oleaje peligroso, por lo que las embarcaciones deben seguir las directrices de las autoridades marítimas.

A pesar de las lluvias, el ambiente se mantendrá caluroso, con temperaturas máximas que alcanzarán hasta los 35 °C en algunas provincias.

Perspectiva para el jueves

Para mañana jueves, se espera que la vaguada comience a debilitarse gradualmente, reduciendo su incidencia directa sobre el país.

No obstante, los efectos orográficos locales y el viento cálido y húmedo procedente del sureste mantendrán las condiciones favorables para que, después del mediodía, se generen aguaceros dispersos con tronadas aisladas en el noreste, sureste, la Cordillera Central y la zona oriental.

📍 Estado del tiempo por provincias para hoy

ProvinciaCondiciones MeteorológicasTemp. MínimaTemp. Máxima
SantiagoMedio nublado a nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas.20/22 °C33/35 °C
Puerto PlataMedio nublado a nublado con aguaceros y aisladas tronadas.21/23 °C32/34 °C
DuarteNublado, aguaceros fuertes, tormentas y ráfagas de viento.21/23 °C30/32 °C
ConstanzaMedio nublado a nublado, aguaceros, tormentas y ráfagas.13/15 °C28/30 °C
PeraviaMedio nublado a nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas.22/24 °C31/33 °C
San Pedro de MacorísNublado, aguaceros fuertes, tormentas y ráfagas de viento.20/22 °C28/30 °C
La RomanaNublado, aguaceros fuertes, tormentas y ráfagas de viento.21/23 °C28/30 °C
La VegaNublado, aguaceros fuertes, tormentas y ráfagas de viento.21/23 °C31/33 °C
Monseñor NouelNublado, aguaceros fuertes, tormentas y ráfagas de viento.20/22 °C31/33 °C
San CristóbalNublado, aguaceros fuertes, tormentas y ráfagas de viento.20/22 °C28/30 °C
SamanáNublado, aguaceros fuertes, tormentas y ráfagas de viento.20/22 °C28/30 °C
Monte CristiMedio nublado en ocasiones.20/22 °C32/34 °C
AzuaNublado, aguaceros fuertes, tormentas y ráfagas de viento.22/24 °C30/32 °C
San JuanMedio nublado a nublado, aguaceros, tormentas y ráfagas.18/20 °C30/32 °C
BarahonaNublado, aguaceros fuertes, tormentas y ráfagas de viento.21/23 °C28/30 °C
La AltagraciaNublado, aguaceros fuertes, tormentas y ráfagas de viento.22/24 °C27/29 °C

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