La combinación de una vaguada y el paso de una onda tropical obligan a las autoridades a incrementar las alertas y avisos.
El territorio nacional continúa bajo un patrón meteorológico de alta inestabilidad. La combinación de una vaguada y el paso de una onda tropical obligan a las autoridades a incrementar las alertas y avisos ante el inminente deterioro de las condiciones del tiempo en gran parte del país.
Durante la jornada de hoy, la abundante humedad persistirá debido a la onda tropical que se ubicará al suroeste de Haití.
Desde las horas matutinas y a lo largo de toda la tarde, se registrarán incrementos nubosos significativos que descargarán aguaceros muy fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento intensas. El Instituto Dominicano de Meteorología advierte sobre la posible caída de granizo en localidades específicas.
Las regiones bajo mayor impacto serán:
- El noreste y sureste.
- La Cordillera Central.
- La zona fronteriza.
El tiempo en el Gran Santo Domingo
- Distrito Nacional: Se presentarán aguaceros dispersos acompañados de tronadas y ráfagas de viento aisladas a partir del mediodía.
- Provincia Santo Domingo: Se pronostican aguaceros dispersos con tronadas y ráfagas de viento durante las horas de la tarde.
Oleaje peligroso y altas temperaturas
A la par de las precipitaciones, se emiten recomendaciones estrictas en ambas costas del país (Atlántica y Caribeña) debido a condiciones de oleaje peligroso, por lo que las embarcaciones deben seguir las directrices de las autoridades marítimas.
A pesar de las lluvias, el ambiente se mantendrá caluroso, con temperaturas máximas que alcanzarán hasta los 35 °C en algunas provincias.
Perspectiva para el jueves
Para mañana jueves, se espera que la vaguada comience a debilitarse gradualmente, reduciendo su incidencia directa sobre el país.
No obstante, los efectos orográficos locales y el viento cálido y húmedo procedente del sureste mantendrán las condiciones favorables para que, después del mediodía, se generen aguaceros dispersos con tronadas aisladas en el noreste, sureste, la Cordillera Central y la zona oriental.
📍 Estado del tiempo por provincias para hoy
|Provincia
|Condiciones Meteorológicas
|Temp. Mínima
|Temp. Máxima
|Santiago
|Medio nublado a nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas.
|20/22 °C
|33/35 °C
|Puerto Plata
|Medio nublado a nublado con aguaceros y aisladas tronadas.
|21/23 °C
|32/34 °C
|Duarte
|Nublado, aguaceros fuertes, tormentas y ráfagas de viento.
|21/23 °C
|30/32 °C
|Constanza
|Medio nublado a nublado, aguaceros, tormentas y ráfagas.
|13/15 °C
|28/30 °C
|Peravia
|Medio nublado a nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas.
|22/24 °C
|31/33 °C
|San Pedro de Macorís
|Nublado, aguaceros fuertes, tormentas y ráfagas de viento.
|20/22 °C
|28/30 °C
|La Romana
|Nublado, aguaceros fuertes, tormentas y ráfagas de viento.
|21/23 °C
|28/30 °C
|La Vega
|Nublado, aguaceros fuertes, tormentas y ráfagas de viento.
|21/23 °C
|31/33 °C
|Monseñor Nouel
|Nublado, aguaceros fuertes, tormentas y ráfagas de viento.
|20/22 °C
|31/33 °C
|San Cristóbal
|Nublado, aguaceros fuertes, tormentas y ráfagas de viento.
|20/22 °C
|28/30 °C
|Samaná
|Nublado, aguaceros fuertes, tormentas y ráfagas de viento.
|20/22 °C
|28/30 °C
|Monte Cristi
|Medio nublado en ocasiones.
|20/22 °C
|32/34 °C
|Azua
|Nublado, aguaceros fuertes, tormentas y ráfagas de viento.
|22/24 °C
|30/32 °C
|San Juan
|Medio nublado a nublado, aguaceros, tormentas y ráfagas.
|18/20 °C
|30/32 °C
|Barahona
|Nublado, aguaceros fuertes, tormentas y ráfagas de viento.
|21/23 °C
|28/30 °C
|La Altagracia
|Nublado, aguaceros fuertes, tormentas y ráfagas de viento.
|22/24 °C
|27/29 °C