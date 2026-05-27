El Ministerio de Turismo ha dado el primer picazo para la construcción del nuevo parque-parador en Las Clavellinas, provincia de Azua.

El nuevo parque-parador en Las Clavellinas, es obra no solo embellecerá la entrada a esta laboriosa comunidad, sino que se convertirá en un punto de parada obligatoria para todos los viajeros que deciden explorar la riqueza del sur de la República Dominicana.

Los paradores fotográficos y parques de descanso han demostrado ser un motor excelente para el turismo interno. Esta nueva infraestructura en Las Clavellinas está diseñada para ser mucho más que un simple letrero de bienvenida; será un espacio de esparcimiento urbano, seguro y visualmente atractivo.

Los principales beneficios de este proyecto incluyen:

Punto de descanso estratégico: Será el lugar ideal para estacionar de forma segura, estirar las piernas y tomar un respiro antes de continuar hacia los destinos más profundos del Sur.

Será el lugar ideal para estacionar de forma segura, estirar las piernas y tomar un respiro antes de continuar hacia los destinos más profundos del Sur. Impulso a la economía local: Estos parques actúan como imanes. Al detenerse los vehículos, se abren oportunidades para los emprendedores locales, facilitando la venta de dulces típicos azuanos, artesanías y gastronomía regional.

Estos parques actúan como imanes. Al detenerse los vehículos, se abren oportunidades para los emprendedores locales, facilitando la venta de dulces típicos azuanos, artesanías y gastronomía regional. El spot fotográfico perfecto: Con un diseño paisajístico y arquitectónico que resaltará la identidad de la zona, se convertirá en el escenario ideal para la clásica foto de viaje que todos queremos compartir en nuestras redes sociales.

Con un diseño paisajístico y arquitectónico que resaltará la identidad de la zona, se convertirá en el escenario ideal para la clásica foto de viaje que todos queremos compartir en nuestras redes sociales. Espacio de recreación comunitaria: Las familias de Las Clavellinas tendrán un área digna, iluminada y segura para su esparcimiento diario, elevando su calidad de vida.

Azua: Un destino que sigue despertando

A menudo, Azua es vista solo como una provincia de tránsito, pero quienes la recorren a fondo saben que es una tierra de contrastes fascinantes. Aquí la historia precolombina y colonial se abraza con playas de arena oscura y montañas imponentes.

La construcción de este parque-parador es un paso más en el plan integral para despertar el potencial del Sur. Ya que harás una parada en Las Clavellinas, te comparto algunas recomendaciones cercanas para complementar tu viaje:

Atractivos cercanos en Azua ¿Qué puedes disfrutar allí? Playa Monterrío Sol, aguas tranquilas y la mejor gastronomía local (¡el pescado frito es imperdible!). Playa Caobita Ecoturismo en su máxima expresión, rodeado de un impresionante bosque de manglares. Ruinas de Azua Vieja Turismo histórico para conectar con las raíces y el pasado colonial de la provincia. Bahía de Ocoa Vistas panorámicas espectaculares, atardeceres de ensueño y turismo enológico.

Prepara tu ruta

El inicio de los trabajos en Las Clavellinas es una excelente noticia para todos los que aman «rutear» por nuestra isla. Obras como esta nos invitan a salir de la monotonía, redescubrir nuestras provincias y apoyar el desarrollo de las comunidades locales.