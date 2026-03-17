RD se prepara para la crisis producto de la guerra en Irán

El ministro de Hacienda, Magín Díaz, asegura que el país tiene suficiente liquidez, solvencia y financiamiento asegurado para este año

La República Dominicana se prepara para una posible crisis económica derivada de los conflictos en Oriente Medio (guerra en Irán). Aunque reconoce la volatilidad de los mercados globales y el impacto en los precios del petróleo, las autoridades dominicanas envían mensajes de tranquilidad basados en la solvencia y estabilidad del país.

El ministro de Hacienda, Magín Díaz, asegura que el país tiene suficiente liquidez, solvencia y financiamiento asegurado para este año, con más de 3,000 millones de dólares en reservas en el Banco Central