    ¿Qué le espera a Haití a partir del 7 de febrero? ¿Vacío de poder o transición ordenada?

    No existe consenso sobre la continuidad del primer ministro ni un Consejo Electoral Provisional (CEP) operativo, lo que impide avanzar hacia elecciones.

    El 7 de febrero de 2026 vence el mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT) y, si no hay acuerdos ni estructuras electorales funcionales, Haití corre un riesgo real de caer en un vacío institucional; sin embargo, una transición ordenada sigue siendo posible si actores nacionales e internacionales acuerdan prorrogar o reconfigurar la hoja de ruta y aseguran condiciones mínimas de seguridad y un calendario electoral.

