Quantcast
26.1 C
Santo Domingo
jueves 07 agosto 2025

¿Qué garantiza que Ángel Martínez volverá al país?

Programas
Última actualización:

El regreso de Ángel Martínez a República Dominicana está condicionado por una decisión judicial que le otorgó un permiso temporal para salir del país por motivos médicos.

La jueza Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, le concedió 30 días para realizarse chequeos médicos en Estados Unidos.

Además, Martínez enfrenta múltiples querellas por difamación en distintos tribunales, por lo que otros jueces también deben autorizar su salida para que pueda viajar sin restricciones legales. Si incumple alguna de estas condiciones, podría enfrentar prisión preventiva.

En resumen, su retorno está garantizado legalmente por el compromiso judicial que asumió, pero también depende de que cumpla con todas las medidas impuestas.

ADEMÁS

más contenido interesante

color-vision-dominicana-canal-9

El canal del Talento Dominicano, donde encontraras buena programación en vivo, noticias, deportes, estilo de vida, concursos, nuestros programas grabados y mucho más.

[email protected]

REPÚBLICA DOMINICANA

POLÍTICAS DE COOKIES

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Contenidos

HISTÓRICO DE PROGRAMAS

AeroMundoClases de Cocina con JacquelineDominicana's Got TalentLa guerra de los SexosLideresTras el Escenario