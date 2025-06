Pseudohermafroditismo masculino en Barahona: Los crían como hembras, siendo varones

Camila Garcia en su programa PARA CONTARLO ,nos trae este interesante capitulo donde nos comparte como enfrentar este tema de una manera diferente

Cuando yo recibí a esos niños en mi consultorio, le pregunté al mayor, a Daniel, ¿qué tú crees que eres? Y me dijo, ¡yo no sé, coño! La siguiente no es una historia de ideología de género ni agendas progresistas.

Es la historia de una pequeña comunidad Barahonera, abandonada a su suerte, que por varias décadas ha padecido de una enfermedad congénita denominada pseudohermaphroditismo masculino. Esta es la historia de unos niños que se vieron forzados a vivir como niñas, de la lucha de sus madres por mejorar la calidad de vida de sus hijos y del doctor que sin costo alguno logró cambiársela.

Yo agradecidísima de que ustedes me reciban aquí hoy en Barahona, en donde usted y otros doctores han identificado esta condición con la que nacen algunos niños de familias que ya usted ha identificado.

Tenemos a Sebastián, a su madre Lucrecia y al doctor Juan López, cirujano-urólogo. Bienvenidos.Somos nosotros quienes estamos muy agradecidos de su presencia, porque esta vez este tema, que es un tema social, podrá ser llevado a la consideración y a la conciencia de gran parte del mundo y de esa forma podrá ser enfrentado de una manera diferente a como ha sido hasta ahora.

Esperamos que así sea, porque sabemos que desde hace mucho tiempo, varias décadas, inició la labor del doctor Teófilo Gautier, quien descubrió la causa o la estudió de esta condición y luego de que él muriera, usted ha sido uno de los pocos que se ha encargado, se ha ocupado y ha tratado de erradicar la enfermedad.

Pero vamos al inicio.¿De qué se trata esta condición? ¿Cuál es la diferencia entre el pseudohermafroditismo y el hermafroditismo?

Es un problema genético. Las hembras son XX y los varones son XX. ¿Los cromosomas? Los cromosomas.En este caso, aunque aparentemente la característica principal de los genitales del recién nacido lucen ser de hembra, y lo primero que ve la enfermera son los genitales, porque es lo macro, lo que se puede apreciar. Entonces, lo primero que piensa es que son hembra, porque lo primero que aparece justamente en ese niño es la imagen de una vagina y la imagen de un clítoris. De manera que desde ese mismo instante aparenta que es hembra.

¿Por qué el pseudohermafroditismo?

Porque el hermafroditismo común es la condición biológica de tener órganos reproductivos tanto masculinos como femeninos a la vez. Es decir, el individuo puede tener cromosomas XX, XY o ambos. Ahora, el pseudohermafroditismo es parecer hembra siendo varón.Pero siempre son varones. Claro. Esa es la gran diferencia.Sí, porque eso es una patología que se puede demostrar genéticamente.

