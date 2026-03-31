¡Primicia! «Falta Poco» Juan Manuel Mendez Con Jatnna

Ante la pregunta sobre su futuro y la frase «Falta poco», Méndez sugiere que hay planes futuros relacionados con la política, posiblemente vinculados al PRM y al presidente Luis Abinader

El Mayor General Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), en el marco del inicio de la Semana Santancomparte detalles sobre su vida personal, su gestión pública y las medidas preventivas para el operativo «Conciencia por la Vida 2026».

El General Méndez habla sobre su numerosa familia (ocho hijos y tres nietos) y la importancia de mantenerse en buena forma física a través del ejercicio, mencionando su rutina de levantamiento de pesas.

Se discuten las críticas hacia su gestión, particularmente el contrato de alquiler de 153 ambulancias con la Cruz Roja Dominicana. Méndez explica las razones logísticas y económicas de esta decisión frente a la compra directa de unidades.

El General detalla el despliegue de más de 50,000 personas y 22 instituciones coordinadas por el COE para prevenir accidentes y otras emergencias durante el asueto.

Se enfatiza el alto riesgo que representan las motocicletas, las cuales generan el 86% de las fatalidades registradas en los operativos.

Ante la pregunta sobre su futuro y la frase «Falta poco», Méndez sugiere que hay planes futuros relacionados con la política, posiblemente vinculados al PRM y al presidente Luis Abinader, aunque señala que aún no es el momento de revelar los detalles.