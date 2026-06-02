Previo a temporada ciclónica: Calor y polvo del Sahara hoy

Prepárate para el calor y polvo del Sahara. Las lluvias serán escasas hoy, a solo un día del inicio oficial de la temporada ciclónica en el Atlántico Norte.

Nos encontramos en una etapa de transición importante, ya que mañana inicia oficialmente la temporada ciclónica en la cuenca del Atlántico Norte.

Sin embargo, para las próximas 48 horas, las precipitaciones continuarán bastante limitadas y el verdadero protagonista será el intenso calor.

Calor sofocante y Polvo del Sahara

El sistema meteorológico actual mantiene nuestra atmósfera con una importante concentración de polvo del Sahara en suspensión. Esto se traduce en un cielo ligeramente brumoso y una sensación térmica bastante calurosa en todo el territorio nacional.

Recomendaciones clave:

Mantente hidratado bebiendo agua constantemente.

Usa ropa ligera y de colores claros.

Evita exponerte al sol durante las horas de mayor radiación.

¿Dónde lloverá el día de hoy?

Aunque las lluvias serán escasas a nivel general, las dinámicas del viento y el calor generarán algunas precipitaciones en momentos específicos del día:

En las primeras horas del día: Se presentarán algunos chubascos hacia las provincias de la costa sur, impulsados por la nubosidad que transporta el viento hacia nuestra nación.

Se presentarán algunos chubascos hacia las provincias de la costa sur, impulsados por la nubosidad que transporta el viento hacia nuestra nación. Durante la tarde: El calentamiento vespertino provocará aguaceros aislados, afectando principalmente a la Cordillera Central y el Valle del Cibao.

Pronóstico detallado por provincias

Aquí tienes el estado del tiempo esperado para tu localidad, con sus respectivas temperaturas:

Provincia Condiciones Meteorológicas Temp. Mínima Temp. Máxima Santiago Chubascos aislados y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche. 20/22 °C 33/35 °C Puerto Plata Nubes dispersas. 21/23 °C 32/34 °C Duarte Nubes dispersas. 21/23 °C 30/32 °C Constanza Nubes dispersas. 14/16 °C 25/27 °C Peravia Nubes dispersas. Chubascos aislados en la madrugada. 22/24 °C 31/33 °C San Pedro de Macorís Nubes dispersas. Chubascos dispersos en la madrugada. 20/22 °C 30/32 °C La Romana Nubes dispersas. Chubascos aislados en la madrugada. 21/23 °C 30/32 °C La Vega Chubascos aislados y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche. 21/23 °C 31/33 °C Monseñor Nouel Nubes dispersas. 20/22 °C 31/33 °C San Cristóbal Nubes dispersas. Chubascos aislados en la madrugada. 20/22 °C 30/32 °C Samaná Nubes dispersas. 20/22 °C 30/32 °C Monte Cristi Nubes dispersas. 20/22 °C 32/34 °C Azua Nubes dispersas. 22/24 °C 30/32 °C San Juan Chubascos aislados y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche. 18/20 °C 30/32 °C Barahona Nubes dispersas. Chubascos aislados en la madrugada. 21/23 °C 31/33 °C La Altagracia Nubes dispersas. Chubascos aislados en la madrugada. 22/24 °C 31/33 °C

Boletín elaborado por los meteorólogos: José Medina y Caridad Hernández.