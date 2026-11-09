¿Por qué es feriado en RD? Historia y fecha

Descubre por qué el 6 de noviembre es día festivo en República Dominicana y conoce los detalles del traslado oficial al lunes 9 de noviembre de 2026

Cada 6 de noviembre, la República Dominicana conmemora una de las fechas más trascendentales de su historia republicana: el Día de la Constitución, efeméride que recuerda la promulgación de la primera Carta Magna de la nación tras obtener su independencia en 1844.

Aunque la conmemoración histórica corresponde exactamente a este viernes 6 de noviembre, la aplicación oficial del descanso laboral sigue las disposiciones vigentes del calendario nacional dominicano.

¿Qué se celebra exactamente el 6 de noviembre?

El origen de esta festividad se remonta al 6 de noviembre de 1844, fecha en la que los diputados constituyentes reunidos en la ciudad de San Cristóbal firmaron y proclamaron la primera Constitución de la República Dominicana.

Nacimiento institucional: Este documento fundamental estableció las bases jurídicas, políticas y sociales del nuevo Estado libre e independiente, consagrando la división de los poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Este documento fundamental estableció las bases jurídicas, políticas y sociales del nuevo Estado libre e independiente, consagrando la división de los poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Cuna de la Constitución: Por haber sido el escenario de este acontecimiento histórico, San Cristóbal es honrada en todo el país como la «Cuna de la Constitución».

¿Cuándo se disfruta el feriado en 2026?

De acuerdo con la Ley 139-97 sobre la aplicación de los días feriados y la resolución oficial emitida por el Ministerio de Trabajo, la fecha de descanso no se labora el mismo viernes, sino que se traslada para fomentar el turismo interno y el esparcimiento familiar:

Viernes 6 de noviembre: Es día laborable regular en todas las instituciones públicas y privadas del país, aunque se realizan los actos protocolares y educativos correspondientes en San Cristóbal y en los centros escolares.

Es día laborable regular en todas las instituciones públicas y privadas del país, aunque se realizan los actos protocolares y educativos correspondientes en San Cristóbal y en los centros escolares. Lunes 9 de noviembre de 2026: Se hace efectivo el día no laborable oficial, conformando así un fin de semana largo para toda la fuerza laboral dominicana.

Se hace efectivo el día no laborable oficial, conformando así un fin de semana largo para toda la fuerza laboral dominicana. Reintegro: Los trabajadores deberán retornar a sus actividades cotidianas el martes 10 de noviembre.

«La Constitución de San Cristóbal de 1844 representa el pacto fundador de nuestra vida democrática y el compromiso permanente con el Estado de derecho,» destacan historiadores y juristas dominicanos.

De esta manera, el país honra su legado constitucional manteniendo los actos cívicos en su fecha exacta y facilitando un espacio de descanso prolongado durante el inicio de la próxima semana.