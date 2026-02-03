Policía dominicana investiga el hallazgo de varios cuerpos de mujeres

Hasta ahora se han encontrado cinco cuerpos: uno en República Dominicana y cuatro en Haití. La búsqueda continúa, ya que se presume que hay más víctimas.

Una escalofriante red de psicópatas que operaba entre Haití y República Dominicana ha dejado varios cuerpos de mujeres decapitados en el país.

Dos haitianos contactaban a mujeres por redes sociales, ofreciéndoles pasaportes y trabajo en República Dominicana. Una vez que las mujeres llegaban, eran retenidas en «casuchas», les robaban sus pertenencias, las violaban, las decapitaban y arrojaban sus cuerpos al río.

Los crímenes ocurrieron entre el 29 de noviembre y el 17 de enero. Hasta ahora se han encontrado cinco cuerpos: uno en República Dominicana y cuatro en Haití. La búsqueda continúa, ya que se presume que hay más víctimas.

Se menciona que la mutilación de cuerpos, como la decapitación o la extracción de ojos, lengua o miembros, es un método que los haitianos creen que impide que el espíritu de la víctima los persiga o denuncie. Esto se relaciona con el asesinato del presidente Jovenel Moïse, donde las investigaciones apuntaban a una «mano haitiana» debido a la mutilación del cuerpo.