Pamel nos habla de su nuevo tema “A los que me han preguntado” 

El cantautor dominicano Pamel ha lanzado su más reciente sencillo titulado “A los que me han preguntado”, una canción cargada de significado personal y emocional.

En una entrevista en el programa Esta Noche Mariasela, Pamel compartió que el tema nace como respuesta a quienes le han preguntado sobre su vida, sus decisiones y su evolución artística.

Además, el tema ya está sonando en emisoras como Radio Disney Dominicana (97.3 FM), y Pamel lo presentará en vivo en Piso Once, Santiago, este viernes.