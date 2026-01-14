Más Contenido

    Padres de Roldany Calderon van a Imbert en apoyo a la búsqueda de Brianna Genao

    La madre de Roldany, quien lleva casi 10 meses desaparecido, enfatiza la lucha continua de la familia y su determinación por encontrar respuestas

    Los padres de Roldany Calderón, Carolina Vargas, se presentan en Imbert para apoyar la búsqueda de Brianna Genao, expresando su dolor por la desaparición de niños y la falta de resolución en estos casos.

    El abogado de la familia Calderón señala que, a pesar de los casi 10 meses de investigación y búsqueda, las autoridades dominicanas parecen abrumadas, lo que lleva a la familia a buscar la colaboración de autoridades internacionales, incluido el FBI.

