Nuria Piera, aborda la problemática de los hoyos y el deterioro en las calles de la República Dominicana

La periodista Nuria Piera, aborda la problemática de los hoyos y el deterioro en las calles de la República Dominicana, ante lo que ella denomina una «ausencia de obras públicas».

El programa destaca una iniciativa viral emprendida por José Horacio Rodríguez, presidente del partido Opción Democrática, y su equipo, quienes decidieron tapar baches ellos mismos utilizando asfalto frío como una forma de protesta simbólica para llamar la atención de las autoridades sobre la negligencia en el mantenimiento vial.

José Horacio comenta que la iniciativa generó una respuesta masiva a través de las redes sociales, con ciudadanos de diversas provincias del país reportando el mal estado de sus calles y solicitando ayuda.

Nuria Piera se une al equipo para tapar un hoyo específico en la calle Roberto Pastoriza. Durante el proceso, se discute la importancia de la compactación y la durabilidad del método empleado.

El reportaje concluye señalando otros puntos críticos, como un «boquete» de gran profundidad en la misma zona, el cual queda como una tarea pendiente que, según Piera, debe ser resuelta formalmente por el Ministerio de Obras Públicas, dejando claro que este tipo de esfuerzos ciudadanos son una denuncia ante la falta de acción gubernamental.