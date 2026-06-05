Nuria Piera presenta “Farmacias ahogadas: La deuda pendiente de Farmacard, vinculada a caso SENASA”

La periodista Nuria Piera, aborda la grave crisis financiera que enfrentan más de 300 propietarios de farmacias en la República Dominicana debido a las deudas acumuladas por la empresa Farmacard.

Farmacard actuaba como intermediario entre las farmacias y SENASA para la gestión y autorización de medicamentos. Tras el destape del caso judicial conocido como Operación Cobra, SENASA desactivó el modelo de Farmacard y pasó a utilizar su propia plataforma, SENASA 360.

A pesar del cambio de sistema, persiste una deuda masiva estimada en más de 50 millones de pesos con los dueños de farmacias. Algunos afectados llevan entre 6 meses y hasta 2 años sin recibir pagos por sus servicios.

José Ramón Fernández, vocero de la Asociación de Dueños de Farmacia del Cibao, explica que la burocracia impuesta por Farmacard y la falta de respuesta de SENASA y SISALRIL tiene a muchos establecimientos al borde de la quiebra, poniendo en riesgo más de 50,000 empleos directos e indirectos.

Los farmacéuticos expresan gran preocupación por el impacto que el proceso judicial de la Operación Cobra pueda tener en la recuperación de sus fondos, temiendo que el sector farmacéutico desaparezca si no se les saldan estas deudas pendientes.