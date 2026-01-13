NP senador Sepúlveda fue nombrado presidente del Comité Judicial del Senado de NY

Sepúlveda se convierte en el primer latino en liderar este importante comité, nombrado por la líder de la Mayoría Andrea Stewart-Cousins, la primera mujer y la primera afroamericana en dirigir el Senado

El senador del Estado de Nueva York, Luis R. Sepúlveda, fue nombrado presidente del Comité Judicial del Senado

El senador del Estado de Nueva York, Luis R. Sepúlveda, fue nombrado presidente del Comité Judicial del Senado, marcando un hito histórico al convertirse en el primer latino en ocupar este influyente cargo.

Su nombramiento fue realizado por la líder de la Mayoría del Senado, Andrea StewartCousins, quien a su vez ha sido una pionera como la primera mujer y la primera afroamericana en liderar el Senado del Estado de Nueva York.

Este nombramiento refleja el profesionalismo, la visión y el compromiso de la líder de la Mayoría StewartCousins con un liderazgo inclusivo y con la selección de legisladores altamente capacitados para dirigir los comités más importantes del Senado.

Su decisión subraya la confianza en la experiencia, el criterio jurídico y la integridad del senador Sepúlveda, así como su trayectoria de servicio público. Con motivo de este anuncio, la líder de la Mayoría Stewart-Cousins señaló: “El senador Sepúlveda aporta una mano firme, un profundo conocimiento legal y un fuerte compromiso con la transparencia, cualidades que serán fundamentales mientras el comité continúa su labor durante esta sesión legislativa.

Confío en que, bajo su liderazgo, el Comité Judicial seguirá estableciendo un alto estándar de equidad y transparencia. Felicito al senador Sepúlveda por este merecido nombramiento y espero trabajar junto a él mientras lidera el comité.

El Comité Judicial desempeña un papel fundamental en la configuración del panorama legal y judicial de Nueva York, supervisando legislación que afecta a los tribunales, los nombramientos judiciales, los procedimientos civiles y penales, los asuntos constitucionales y el acceso a la justicia. En tanto que, el senador Sepúlveda dijo que se siente profundamente honrado de haber sido nombrado presidente del Comité Judicial del Senado por la líder de la Mayoría Andrea Stewart-Cousins.

Su liderazgo histórico continúa abriendo puertas para muchos y refleja el tipo de gobierno inclusivo y con visión de futuro que los neoyorquinos merecen.

“Me enorgullece enormemente ser el primer latino nombrado para presidir este comité y estoy profundamente agradecido con la líder de la Mayoría Stewart-Cousins por confiarme esta responsabilidad. A lo largo de mi carrera, tanto como abogado en ejercicio como legislador, he trabajado incansablemente para que los tribunales sean accesibles y equitativos para todos. En esta nueva función, continuaré impulsando esa misión, sostuvo Sepúlveda”

El senador Sepúlveda, quien actualmente representa al Distrito senatorial 32 en el Bronx, ha sido un firme defensor de la diversidad en la judicatura. Como presidente del Comité Judicial, dará prioridad a la equidad en los tribunales, la eficiencia en los procesos judiciales y los esfuerzos continuos para garantizar que el sistema de justicia de Nueva York refleje la diversidad y las necesidades de sus residentes.