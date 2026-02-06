Noche de humor y ocurrencias con Diomary, Felipe, Jochy y Juan Carlos

En el bar de Noche Mariasela con la cantante Diomary «La Mala» y los humoristas Felipe Polanco «Boruga», Jochy Santos y Juan Carlos Pichardo discute su show «Despechadas a la Mala», un evento para mujeres «despechadas» que han sido «plantadas» por hombres.

Diomary Hablan sobre cómo los hombres «desaparecen» y cómo las relaciones terminan por WhatsApp hoy en día.

Diomary explica que su show es interactivo, con el público sugiriendo y cantando. Menciona que ha estado en México (Puebla) y ahora está de gira por la República Dominicana, llevando nueva música grabada con músicos mexicanos.