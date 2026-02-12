Metro Los Alcarrizos: Una Solución para miles de dominicanos 

El presidente Luis Abinader anunció que la extensión entrará en funcionamiento el 24 de febrero de 2026 y será gratuita hasta Semana Santa

La próxima inauguración de la extensión del Metro de Santo Domingo hacia Los Alcarrizos, es muy importante para la movilidad y la calidad de vida de miles de dominicanos.

El presidente Luis Abinader anunció que la extensión entrará en funcionamiento el 24 de febrero de 2026 y será gratuita hasta Semana Santa.

Una empresa francesa de alto nivel estuvo a cargo de la parte técnica y funcional, garantizando la seguridad. Sin embargo, la estética de la obra ha sido cuestionada debido a que diferentes contratistas trabajaron en secciones, resultando en un aspecto no uniforme.

Se espera que esta obra beneficie a cientos de miles de personas en Los Alcarrizos y zonas aledañas, reduciendo significativamente los tiempos de viaje y los costos de transporte.