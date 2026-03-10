CUP permite la inscripción sin título universitario, solo con currículum y DNI, contradiciendo los requisitos de un máster real.
La promoción de maestrías virtuales en dermatología por parte de CUP Business School que son ilegales e inapropiadas. La investigación revela que estas maestrías están abiertas a personas sin título universitario en medicina, lo que representa un peligro para futuros pacientes.
El máster se completa en 12 meses, un tiempo irrisorio comparado con los 11 años mínimos necesarios para la formación de un dermatólogo.