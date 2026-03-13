El video presenta testimonios conmovedores de personas que iniciaron el consumo de drogas a edades tempranas, como un hombre que empezó con marihuana a los 8 años

«Los rostros de la adicción», explora la alarmante consecuencia física del consumo de drogas adulteradas en la República Dominicana. La periodista Nuria Piera, destaca cómo estas mezclas están causando la deformación facial y la pérdida de tejido en los consumidores, afectando narices, labios y otras partes del rostro.

El video presenta testimonios conmovedores de personas que iniciaron el consumo de drogas a edades tempranas, como un hombre que empezó con marihuana a los 8 años y luego pasó a la cocaína, mostrando las devastadoras repercusiones físicas de su adicción.