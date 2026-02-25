Más Contenido

    Los remanentes del sistema frontal seguirán incidiendo sobre distintas regiones del país

    Nublado en ocasiones, con aguaceros locales de moderada intensidad y ráfagas de viento, principalmente después del mediodía

    Hoy los remanentes del sistema frontal seguirán incidiendo sobre distintas regiones del territorio nacional, provocando incrementos nubosos generadores de aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente sobre varios municipios y comunidades de las provincias localizadas en el litoral Atlántico, las regiones sureste (incluyendo el Gran Santo Domingo), el suroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

    Distrito Nacional: nublado en ocasiones, con aguaceros locales de moderada intensidad y ráfagas de viento, principalmente después del mediodía.

    Gran Santo Domingo: durante la tarde, incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos, localmente moderados y ráfagas de viento.

      PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADEST. máx. °CT. mín. °C
    SantiagoEn la tarde, nublado en ocasiones. Aguaceros dispersos, ráfagas de viento y posibles tronadas.30/3218/20
    Puerto PlataIncrementos nubosos en la tarde. Aguaceros dispersos, ráfagas de viento y posibles tronadas.30/3217/19
    DuarteEn la tarde, nublado en ocasiones. Aguaceros dispersos, ráfagas de viento y posibles tronadas.30/3219/21
    ConstanzaIncrementos nubosos en la tarde. Aguaceros dispersos, ráfagas de viento y posibles tronadas.22/2409/11
    PeraviaMedio nublado en ocasiones, mientras en la tarde, ocasionales chubascos aislados.30/3219/21
    San Pedro de MacorísCielo, mayormente soleado en la mañana, mientras en la tarde, ocasionales chubascos aislados.30/3219/21
    La RomanaCielo soleado en la mañana, mientras en la tarde, ocasionales chubascos aislados.30/3219/21
    La VegaEn la tarde, nublado en ocasiones. Aguaceros dispersos, ráfagas de viento y posibles tronadas.30/3217/19
    Monseñor NouelMedio nublado en ocasiones, mientras en la tarde, ocasionales chubascos aislados.29/3117/19
    San CristóbalMedio nublado en ocasiones, mientras en la tarde, ocasionales chubascos aislados.29/3119/21
    SamanáIncrementos nubosos en la tarde. Aguaceros dispersos, ráfagas de viento y posibles tronadas.28/3018/20
    Monte CristiEn la tarde, nublado en ocasiones. Aguaceros dispersos, ráfagas de viento y posibles tronadas.32/3417/19
    AzuaMedio nublado en ocasiones con chubascos aislados en la tarde.30/3218/20
    San JuanIncrementos nubosos en la tarde. Aguaceros dispersos, ráfagas de viento y posibles tronadas.29/3117/19
    BarahonaMedio nublado en ocasiones con chubascos aislados en la tarde.32/3419/21
    La AltagraciaMayormente, cielo soleado en la mañana, mientras en la tarde, ocasionales chubascos aislados.30/3219/21

    Meteorólogos: Heriberto Fabián / Eimer Bautista.

