Los remanentes del sistema frontal seguirán incidiendo sobre distintas regiones del país

Nublado en ocasiones, con aguaceros locales de moderada intensidad y ráfagas de viento, principalmente después del mediodía
Hoy los remanentes del sistema frontal seguirán incidiendo sobre distintas regiones del territorio nacional, provocando incrementos nubosos generadores de aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente sobre varios municipios y comunidades de las provincias localizadas en el litoral Atlántico, las regiones sureste (incluyendo el Gran Santo Domingo), el suroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.
Distrito Nacional: nublado en ocasiones, con aguaceros locales de moderada intensidad y ráfagas de viento, principalmente después del mediodía.
Gran Santo Domingo: durante la tarde, incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos, localmente moderados y ráfagas de viento.
|PROVINCIAS
|PRONÓSTICO POR LOCALIDADES
|T. máx. °C
|T. mín. °C
|Santiago
|En la tarde, nublado en ocasiones. Aguaceros dispersos, ráfagas de viento y posibles tronadas.
|30/32
|18/20
|Puerto Plata
|Incrementos nubosos en la tarde. Aguaceros dispersos, ráfagas de viento y posibles tronadas.
|30/32
|17/19
|Duarte
|En la tarde, nublado en ocasiones. Aguaceros dispersos, ráfagas de viento y posibles tronadas.
|30/32
|19/21
|Constanza
|Incrementos nubosos en la tarde. Aguaceros dispersos, ráfagas de viento y posibles tronadas.
|22/24
|09/11
|Peravia
|Medio nublado en ocasiones, mientras en la tarde, ocasionales chubascos aislados.
|30/32
|19/21
|San Pedro de Macorís
|Cielo, mayormente soleado en la mañana, mientras en la tarde, ocasionales chubascos aislados.
|30/32
|19/21
|La Romana
|Cielo soleado en la mañana, mientras en la tarde, ocasionales chubascos aislados.
|30/32
|19/21
|La Vega
|En la tarde, nublado en ocasiones. Aguaceros dispersos, ráfagas de viento y posibles tronadas.
|30/32
|17/19
|Monseñor Nouel
|Medio nublado en ocasiones, mientras en la tarde, ocasionales chubascos aislados.
|29/31
|17/19
|San Cristóbal
|Medio nublado en ocasiones, mientras en la tarde, ocasionales chubascos aislados.
|29/31
|19/21
|Samaná
|Incrementos nubosos en la tarde. Aguaceros dispersos, ráfagas de viento y posibles tronadas.
|28/30
|18/20
|Monte Cristi
|En la tarde, nublado en ocasiones. Aguaceros dispersos, ráfagas de viento y posibles tronadas.
|32/34
|17/19
|Azua
|Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados en la tarde.
|30/32
|18/20
|San Juan
|Incrementos nubosos en la tarde. Aguaceros dispersos, ráfagas de viento y posibles tronadas.
|29/31
|17/19
|Barahona
|Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados en la tarde.
|32/34
|19/21
|La Altagracia
|Mayormente, cielo soleado en la mañana, mientras en la tarde, ocasionales chubascos aislados.
|30/32
|19/21
Meteorólogos: Heriberto Fabián / Eimer Bautista.