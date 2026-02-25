Los remanentes del sistema frontal seguirán incidiendo sobre distintas regiones del país

Nublado en ocasiones, con aguaceros locales de moderada intensidad y ráfagas de viento, principalmente después del mediodía

Hoy los remanentes del sistema frontal seguirán incidiendo sobre distintas regiones del territorio nacional, provocando incrementos nubosos generadores de aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente sobre varios municipios y comunidades de las provincias localizadas en el litoral Atlántico, las regiones sureste (incluyendo el Gran Santo Domingo), el suroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Distrito Nacional: nublado en ocasiones, con aguaceros locales de moderada intensidad y ráfagas de viento, principalmente después del mediodía.

Gran Santo Domingo: durante la tarde, incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos, localmente moderados y ráfagas de viento.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. máx. °C T. mín. °C Santiago En la tarde, nublado en ocasiones. Aguaceros dispersos, ráfagas de viento y posibles tronadas. 30/32 18/20 Puerto Plata Incrementos nubosos en la tarde. Aguaceros dispersos, ráfagas de viento y posibles tronadas. 30/32 17/19 Duarte En la tarde, nublado en ocasiones. Aguaceros dispersos, ráfagas de viento y posibles tronadas. 30/32 19/21 Constanza Incrementos nubosos en la tarde. Aguaceros dispersos, ráfagas de viento y posibles tronadas. 22/24 09/11 Peravia Medio nublado en ocasiones, mientras en la tarde, ocasionales chubascos aislados. 30/32 19/21 San Pedro de Macorís Cielo, mayormente soleado en la mañana, mientras en la tarde, ocasionales chubascos aislados. 30/32 19/21 La Romana Cielo soleado en la mañana, mientras en la tarde, ocasionales chubascos aislados. 30/32 19/21 La Vega En la tarde, nublado en ocasiones. Aguaceros dispersos, ráfagas de viento y posibles tronadas. 30/32 17/19 Monseñor Nouel Medio nublado en ocasiones, mientras en la tarde, ocasionales chubascos aislados. 29/31 17/19 San Cristóbal Medio nublado en ocasiones, mientras en la tarde, ocasionales chubascos aislados. 29/31 19/21 Samaná Incrementos nubosos en la tarde. Aguaceros dispersos, ráfagas de viento y posibles tronadas. 28/30 18/20 Monte Cristi En la tarde, nublado en ocasiones. Aguaceros dispersos, ráfagas de viento y posibles tronadas. 32/34 17/19 Azua Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados en la tarde. 30/32 18/20 San Juan Incrementos nubosos en la tarde. Aguaceros dispersos, ráfagas de viento y posibles tronadas. 29/31 17/19 Barahona Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados en la tarde. 32/34 19/21 La Altagracia Mayormente, cielo soleado en la mañana, mientras en la tarde, ocasionales chubascos aislados. 30/32 19/21

Meteorólogos: Heriberto Fabián / Eimer Bautista.