¿Los implantes mamarios Bien o Mal?

Los cirujanos plásticos Enriquillo Clime Rivera y Jairo Ulerio explican la tendencia actual de retirar implantes mamarios o realizar reducciones la cual se debe a varios factores, incluyendo la moda de un cuerpo más delgado, la evolución tecnológica de los implantes y la preocupación por el «Síndrome de Asia».

Se observa una inclinación hacia cuerpos más delgados, lo que lleva a algunas mujeres a retirarse implantes grandes o a optar por reducciones mamarias.

Los implantes de hace 10 o 15 años tenían una tecnología diferente y no estaban diseñados para durar tanto tiempo. Muchas mujeres con implantes de larga data los están retirando.