LeBron James, fuera de los premios de final de temporada de la NBA

Redacción deportes.– LeBron James quedó fuera de los premios de la postemporada de la NBA al no alcanzar el mínimo de 65 partidos disputados en la temporada regular, rompiendo así una racha de 22 años consecutivos ganando alguna de estas distinciones.

Los Angeles Lakers anunciaron este martes que James, de 41 años, se perderá el partido de esta noche ante los San Antonio Spurs debido a una artritis en el pie izquierdo.

LeBron disputó cerca de 36 minutos el lunes en la derrota de los Lakers frente a los Oklahoma City Thunder.

El veterano jugador, leyenda de la NBA, se perdió los primeros 14 partidos de la temporada por una ciática, dejándole únicamente un margen de tres encuentros para el resto del año. El de este martes, será el partido 18 en el que James no participa.

James fue por primera vez para un premio en su primera temporada en la NBA, la 2003-04, como ‘rookie’ del año, mientras que en la 2024-25 fue incluido en el segundo mejor quinteto del año.

Entre una y otra, James fue elegido cuatro veces como ‘MVP’ y seleccionado 13 temporadas en el mejor quinteto del año, entre muchas otras distinciones.



Requisitos NBA

La NBA estableció en la temporada 2023-24 el polémico requisito de un mínimo de 65 partidos de 82 para poder optar a los premios de fin de año para fomentar la participación de sus estrellas, una cifra alcanzable solo por los jugadores que no caen lesionados.