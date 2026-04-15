Gobierno implementa medidas claves frente a estragos por lluvias

Actualmente, 28 provincias permanecen bajo alerta (19 en amarilla y 9 en verde) debido a la llegada de una nueva vaguada que promete persistir hasta el fin de semana.

La respuesta del gobierno dominicano ante los devastadores efectos de las intensas lluvias que han afectado al país recientemente ha sido un despliegue nacional para asistir a las familias afectadas, con la presencia del presidente y otros funcionarios en zonas críticas como Los Platanitos (Distrito Nacional) y Puerto Plata.

Se reportan 30,500 personas desplazadas, daños graves en infraestructura, viviendas y agricultura, y lamentablemente cuatro fallecimientos.

Se han anunciado ayudas, incluyendo la repartición de enseres y un bono de hasta 15 millones de pesos para los afectados en Puerto Plata.

El país ha enfrentado más de tres semanas de precipitaciones constantes, dejando suelos saturados y provocando eventos climáticos extremos, como granizadas inusuales en Santo Domingo el pasado lunes.

Actualmente, 28 provincias permanecen bajo alerta (19 en amarilla y 9 en verde) debido a la llegada de una nueva vaguada que promete persistir hasta el fin de semana.