Hoy la vaguada inducirá en aguaceros moderados

Hoy miércoles, en horas matutinas predominarán condiciones mayormente soleadas en gran parte del país con aguaceros dispersos y aisladas tronadas sobre el litoral costero Caribeño y el noreste del país.

Después del mediodía, la vaguada en varios niveles de la troposfera, el paso de una onda tropical sobre aguas del mar Caribe y los efectos locales inducirán aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento fuertes en ocasiones y posibles granizadas aisladas sobre provincias del noroeste, la llanura oriental, valle del Cibao, la Cordillera Central, así como, la zona fronteriza y suroeste del país. Especialmente sobre: Sánchez Ramírez, Monte Cristi, Monte Plata, La Altagracia, San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Peravia, Barahona, Santiago Rodríguez, Valverde y Santiago.

El Centro de Pronóstico Nacional del INDOMET mantiene el nivel de alerta meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos, cañadas y posibles deslizamientos de tierra.

NIVELES DE AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS ALERTAS AVISOS DESCONTINUADAS Monte Plata Total:1 Total: 0 Total: 0

Las temperaturas seguirán bastante calurosas en todo el país.

Se recomienda tomar suficientes líquidos, usar ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y permanecer en lugares frescos y ventilados. Niños, embarazadas y adultos mayores son los más vulnerables ante las altas temperaturas.

Distrito Nacional: nubes dispersas, siendonublado al final de la tarde y la noche con aguaceros y aisladas tronadas.

Santo Domingo Norte: nublado en la tarde con aguaceros y ocasionales tronadas.

Santo Domingo Este: incrementos nubosos en la tarde con lluvias dispersas y ocasionales tronadas.

Santo Domingo Oeste: nubes dispersas a nublado en la noche con aguaceros y tronadas.

Temperaturas mínimas entre 23 °C y 25 °C, y máximas entre 31 °C y 33 °C.